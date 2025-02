Fragor y frenesí australes con Airbourne

Óscar Cubillo Miércoles, 23 de octubre 2019, 15:34 Comenta Compartir

El martes petaron la Santana 27 los australianos Airbourne (Melbourne, 2003), metiendo 1500 espectadores (por poco no se agotó el papel) en una fecha más de la larga gira europea de dos meses de presentación de su quinto disco, 'Boneshaker', que saldrá el viernes 25, que tiene diez canciones y del que sólo dos sonaron en su concierto. Hacía mucho calor y había muchos chavales, señal del gancho transversal de Airbourne. A Bilbao se trajeron de teloneros a los Supersuckers (Tucson, Arizona, 1988), ahora basados en Seattle, Washington, los cuales en trío escueto y con sonido a chicharra de fondo mataron el rato con la sala ya llena y su líder, el bajista y vocalista Eddie Spaghetti, afirmando que Airbourne tienen muchos 'cojones' (sic) por salir de gira con ellos, la banda más grande del rock and roll del mundo, como se encarga de repetir desde hace treinta años.

Pero eso ya no se lo creen ni ellos, pues estos Supersuckers en trío parecen haber descendido al circuito de bares, que no de salas. En Bilbao algunas canciones se sostuvieron por su calidad intrínseca ('Rock-n-Roll Records (Ain't Selling This Year)' y 'Pretty fucked up'), pero otras como 'Born with a tail' se fueron por el sumidero por culpa del escueto acompañamiento (¡su repertorio necesita dos guitarras!) e incluso de ciertos solos del guitarrista 'Metal' Marty Chandler, que parece un camionero flaco veterano del Vietnam.

Para más inri, la pancarta de fondo de los Supersuckers no tapaba la de los cabezas de cartel y se asomaba el nombre de estos, Airbourne (su belicoso bautismo es un juego de palabras entre su ciudad, Melbourne, y Airborne, aerotransportado, pero sobre todo referido a las divisiones de paracaidistas). Francamente, los australianos pisaron como cucarachas del desierto de Arizona a Los Supergilipollas durante su concierto energético y espectacular de 13 piezas en 85 minutos. La primera media hora pasada fue apabullante, un clímax constante de fragor y frenesí para siete canciones basadas en los mandamientos de AC/DC.

'Raise the Flag' abrió fuego con caña afilada acedecesca e inmediata conexión tribal con el respetable acalorado y apretado que coreó el título puño en alto y gritó hey hey hey dando palmas, y el himno 'Too Much, Too Young, Too Fast' robó el riff y también el bajo de AC/DC. Al acabarlo el líder del cuarteto, Joel O'Keeffe, que desde el principio ofició con el torso desnudo, saludó: «alright, Basque Country. Gracias por volver a vernos. Ya estuvimos aquí antes y lo recuerdo como si fuese la pasada noche». En realidad sucedió en diciembre de 2016. Y tras pedir un grito para los Suckers, tocaron la primera de las dos que sonaron ese martes del nuevo disco, 'Burnout the Nitro', con pasaje progresivo a lo Uriah Heep y más heys tribales.

Los antípodas no bajaban el pistón. ¿Hasta cuándo les durarían las fuerzas? Parecía que llevaban 300 metros esprintando igual que en los 100, y a ese ritmo demoledor siguieron 700 metros, o sea las siete primeras canciones. Continuaron con el heavy metal 'Back in the Game', en la brutalísima 'Girls in Black' Joel alcanzó el culmen de la espectacularidad por bajar a tocar entre la peña subido a hombros de un pipa y reventó una lata de cerveza golpeándosela contra el cráneo (el martes sólo lo hizo una vez, mogollón de veces lo hizo en su visita anterior, la de diciembre de 2016, cuando hasta escaló a los palcos laterales esta vez cerrados por orden del ayuntamiento alegando razones seguridad, unos palcos que servirían para no sentirnos como sardinas en lata), en 'Bottom of the Well' los antípodas demostraron que también saben templar el tempo y perfilar la gradación emocional grupal (aunque las luces premeditadamente sólo permitieron que viéramos al estelar Joel, quien en esta pidió a 'Bilbayo' que encendiera sus mecheros; por cierto, el baterista es su hermano, Ryan O'Keeffe), y el último alarde frenético de esta primera tanda séptuple fue 'Breakin' Outta Hell', otro latigazo a lo AC/DC.

Luego dilataron el tiempo durante tres canciones para recuperar resuello: 'It's All for Rock 'n' Roll', cuando Joel preparó grandes cubatas de güisqui para el grupo (dijo que estaba 'strong', fuerte o cargado, y es que había mezclado mitad y mitad, je, je...), en 'Boneshaker' (título de su próximo disco y segunda canción en él contenido de las 13 que sonaron en la Santana 27) algunos espectadores hacían surf sobre las cabezas de la masa, y en 'Live It Up', precedida por los aullidos de una sirena, Joel ejerció de predicador del carpe diem («tú vas a morir, y yo voy a morir, y hay que vivir el puto momento, ahora mismo, no mañana ni el próximo fin de semana») y pidió a la gente que se subieran a hombros de amigos (le obedecieron una mayoría de chicas, como les pasa a AC/DC).

Y para la descarga final reservaron otras tres canciones climáticas a velocidad supersónica: la huracanada 'Stand Up for Rock 'n' Roll' para acabar en falso, y en el bis doble 'Ready to Rock' con coros repetidos y móviles filmando, y su estupenda y cimbreante 'Runnin' Wild' ('Corriendo a lo loco', como hicieron ellos durante el pedazo de bolo), con Joel hasta haciendo el paseo del pato.

La mejor vez de las que les hemos visto. ¡Y no sólo lo pensamos nosotros! Airbourne fueron al grano y no abusaron de los trucos para entretenernos, como ese de romper latas de cerveza. Soltaron varios géiseres de humo, usaron la sirena y poco más. Y así dieron un bolazo que entrará en nuestra lista de lo mejor del año (si lo acabamos, claro).