La formación vizcaína Txapelpunk aterriza en México con su nuevo disco «Somos eskoria»

La banda vasca Txapelpunk, liderada por Iñigito (Iñigo Arrasate Lauzirika), aterriza con fuerza en el panorama punk con su nuevo trabajo discográfico titulado 'Somos Eskoria'. ... El título no es casual, es también el nombre de la canción principal del álbum, así como de la gira internacional que acaba de presentarse.

El álbum, cuya edición especial se distribuirá en México, rinde homenaje al cantante cubano William Fabián —líder del grupo cubano Eskoria—, recogiendo en su dedicatoria la frase «Va por ti asere William, caminaremos unidos por toda la eternidad…». Esta entrega recoge 17 canciones que combinan temas nuevos, cortes de su primer disco de 2000 y singles publicados previamente en plataformas digitales.

Tras cuatro giras anteriores por Cuba y un viaje a Japón en 2024, Txapelpunk prepara su llegada a México el próximo 15 de noviembre. Iñigito conoce bien el país, ya actuó allí con su anterior grupo Etsaiak, quien realizó tres giras mexicanas en los años 1993, 1995 y 1999, además de haber vendido la totalidad de dos discos allí: 'Enemigos del sistema' y 'Sin fronteras'.

La formación actual del grupo está conformada por Iñigito a la voz y guitarra, Kimetz al bajo y coros, y «el pulpo» Maren a la batería. A su vez, Murderpink ejerce como fotógrafo y diseñador de los libretos, director y productor de documentales y videoclips del grupo.

Txapelpunk, originado en Lekeitio a finales de los años 90, ya contaba con una carrera sólida tras su primer álbum homónimo publicado en 2000 bajo el sello GOR Discos. Con 'Somos Eskoria', la banda renueva su energía internacional, recupera su vértice combativo y abre un nuevo capítulo en su trayectoria.