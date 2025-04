El 'XX Flamenco BBK' celebra su historia y disfruta del arte

Óscar Cubillo Jueves, 1 de mayo 2025, 01:12 Comenta Compartir

Este miércoles, con las invitaciones agotadas pero a la hora de la verdad con bastantes butacas libres de quienes no habían acudido a la cita, en la Sala BBK se celebró la gala de presentación del 'XX Flamenco BBK', o sea del festival o ciclo de conciertos que comenzó dando conferencias ilustradas con cante y baile y que se ha establecido como programa de espectáculos per se con especial protagonismo del baile. No en vano, de las cinco citas de esta edición, cuatro tendrán baile, como se detallará en el penúltimo párrafo.

El encuentro de este miércoles duró 76 minutos y sirvió para recordar viejos tiempos, para narrar la evolución y los logros del festival (éxitos desde Bilbao hasta Andalucía), para adelantar la programación de esta esperada edición, y para disfrutar in situ de las tres disciplinas del flamenco: el baile de la academia de María Martín, el cante de un sembrado Ezequiel Benítez, y el toque de un solvente Paco León.

Los tres mejores momentos fueron el baile final por bulerías, de una en una las bailarinas (y David, el único hombre el plantel dantzari), en una imagen colorista y con lunares que parecía de Carlos Saura; la seguiriya entonada por Ezequiel, quien tras asegurar que «la seguiriya es el cante más espiritual y universal que tiene el flamenco», con cara de dolor y mucho juego de manos las espetó con un poderío que no le hemos disfrutado en estos veinte años; más la rondeña, el instrumental de Paco León mientras en la pantalla de fondo aparecían imágenes de muchos de los intervinientes en años anteriores sobre ese mismo escenario de la Sala BBK: Miguel Poveda, Estrella Morente, El Pele, Rancapino, Agujetas…

Ampliar El cuerpo de baile en el arranque de la cita. O. C.

La velada se prologó con un par de números corales del cuerpo de baile vestido de negro, y tomó la palabra el director del festival, el ingeniero Gonzalo López, que recordó que él y varios amigos comenzaron esta aventura como aficionados de a pie y que su escuela fueron los Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo programados por Antonio Benamargo, a los que iban a disfrutar de los conciertos y a codearse con los artistas. Luego crearon una asociación, comenzaron a llamar puertas para divulgar el flamenco en Bilbao (ayuntamiento, diputación…), y su primer hito tuvo lugar en 2004 en la UPV. Y a partir de 2005, bajo el paraguas ya de la BBK, comenzaron con un ciclo de conferencias ilustradas que en cuatro años trajo a cantaores hoy habituales de los festivales importantes, caso de Jesús Méndez, Antonio Reyes o el propio Ezequiel.

Gonzalo contó que se fue a vivir a Jerez para ahondar en su inmersión flamencóloga, y desde ahí organizó conciertos en varias ciudades bajo la vitola de 'Ciclo Flamenco BBK Andalucía', y además editó cuatro discos bajo el patrocinio de la caja de ahorros, como 'Nueva frontera del cante de Jerez', 'Mujerez' o el último de Enrique Morente, 'Pablo de Málaga', premiados y reconocidos en la escena flamenca.

Ampliar Los ponentes, Gonzalo López y María Martín. Óscar Cubillo

Ezequiel se lució con su seguiriya, y continuaron departiendo Gonzalo López y la bailaora María Martín, que destacó la importancia del baile en este ciclo y subrayó que Farruquito actuó en 2018 con Yerai Cortés a la guitarra. Luego Ezequiel cantó una guajira entonando de maravilla mientras Paco León se contoneaba con el tumbao latino y una chica bailaba con abanico a la antigua, y de nuevo María Martín habló para recordarnos que las tablas de la Sala BBK, inaugurada en 2010, han sido holladas por nueve premios nacionales de danza, la mayor parte de ellos galardonados tras pasar por el Flamenco BBK.

Y tras la bonita rondeña con las imágenes de tantos ilustres actuantes en el Ciclo Flamenco BBK plasmadas en la pantalla de fondo, llegó la hora de anunciar lo que tendremos en esta edición, a la que le quedan a cuatro citas, todas en viernes, a las 8 de la tarde y por 20 € la entrada: el 16 de mayo el afamado gitano toledano Israel Fernández y el veterano tocaor madrileño Antonio El Relojero darán un concierto «esencial, minimalista y auténtico, sin una palma. Es lo que se oye en las peñas y que está en peligro de desaparición», según avanzó Gonzalo, más tres citas de baile: el 30 de mayo 'De tablao', con Salomé Ramírez, Ángel Reyes y Aitana Rousseau; el 6 de junio el gaditano Juan Tomás de la Molía presentando su debut personal titulado 'Vertebrado', 65 de minutos de bulerías coreografiadas por Manuel Liñán; y el viernes 20 de junio se cerrará el ciclo con la vanguardista, en palabras de María Martín, 'Tres piezas', danzada por José Maldonado y Karen Lugo, y tocada por Chicuelo.

Y tras el anuncio del programa este miércoles en la Sala BBK sólo quedaban por disfrutar las bulerías individuales de las alumnas bailaoras (con el ritmo marcado por el percusionista Darío Campos), y un fin de fiesta bien llevado por Ezequiel.