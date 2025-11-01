El 'flaco de Úbeda' se despide de Bizkaia la próxima semana Dos noches en el BEC, el miércoles y el viernes, serán la penúltima parada de la gira del adiós de Sabina, antes del cierre en Madrid

Miguel Aizpuru Sábado, 1 de noviembre 2025, 06:59

A sus 76 años, un Joaquín Sabina crepuscular y de escasa voz cascada ultima su despedida de los escenarios en el tramo final de la gira que aterriza la próxima semana en Barakaldo, el miércoles 5 y el viernes 7 en el Bizkaia Arena.

Pese a su escasa forma vocal, la ocasión lo merece porque el repertorio del 'flaco de Úbeda' es incontestable, igual que lo son sus escuderos, destacando Mara Barros, Jaime Asúa y Antonio García de Diego.

No estará sin embargo Pancho Varona, el casi eterno compadre de Sabina, tras el cisma que protagonizaron en 2022, cuando el cantautor decidió no llamarle para la gira 'Contra todo pronóstico'. Sabina ha rehusado pronunciarse sobre el tema, pero al parecer la exclusión se debió a tensiones entre Varona y el resto de la banda.

Es este uno de los últimos capítulos turbulentos de una vida intensa y agitada pero, sobre todo, repleta de canciones imperecederas y de algunas de las mejores letras de la música en español de los últimos 50 años. Y es que Sabina siempre ha sido más poeta que músico y se ha manejado mejor con la palabra que con la guitarra.

Sonarán los clásicos

Atendiendo al repertorio de los anteriores conciertos de esta gira titulada 'Hola y adiós', no faltarán buena parte de los clásicos, como 'Princesa', 'Calle melancolía', 'Peces de ciudad' o 'Pacto entre caballeros'. En los últimos años, se ha hecho acompañar de Leiva para la composición de discos como 'Vinagre y rosas' o 'Lo niego todo' que, sin embargo, no se encuentran entre lo más brillante de su extensa discografía.

Sabina se despedirá de su público en Madrid, la ciudad que se lo ha dado casi todo y a la que tanto ha cantado en temas como 'Yo me bajo en Atocha', 'Caballo de cartón' –«Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal»– o un 'Pongamos que hablo de Madrid' que no suena en esta gira.

Su despedida de la capital se producirá durante este mes de noviembre, con cuatro conciertos agendados en el Movistar Arena:12, 17, 25 y 30 de noviembre. Así, tras medio siglo en la música, el cantautor que marcó toda una época en España se bajará de los escenarios lastrado ya por sus problemas de salud que en varias ocasiones le han llevado a cancelar conciertos, incluso en plena actuación.

Deja como testamento un single, 'Un último vals', en el que brinda rodeado de amigos a modo de despedida. Veremos si será la definitiva o si reaparecerá en un futuro para conciertos puntuales, como han hecho otros músicos que han protagonizado falsas jubilaciones, como Miguel Ríos.