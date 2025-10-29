El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Fito, junto a Héctor de Miguel este miércoles en el BIME. Efe

Fito regala sus recuerdos de juventud en un Bilbao que ya no existe

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:29

Comenta

Fito Cabrales ha llegado esta tarde al BIME a un encuentro especial abierto a todos sus fans para repasar su estrecho vínculo con Bilbao, su ciudad natal, y regalar al auditorio sus anécdotas y recuerdos de infancia y juventud en una capital vizcaína que, «pese a ser fea e industrial», tenía alma y creatividad.

Guiado por el humorista Héctor de Miguel –que ha dicho sentirse bilbaíno pese a ser de Salamanca–, Fito ha recordado su infancia en Zabala, «al lado del barrio de San Francisco, donde las aceras son pequeñas porque, como me decía un amigo, la gente no viene a pasear sino a trabajar».

Pese a vivir en Gernika, sigue manteniendo «un vínculo increíble con el barrio, que siempre ha sido una calle de comercios, aunque ahora los productos que se venden son muy diferentes a los de entonces».

Ha hablado a continuación de la reconversión que Bilbao vivió a lo largo de los años 90 y 2000: «Ahora tenemos una ciudad mucho más bonita pero que, como les pasa a todas las ciudades, ha perdido encanto». Y es que para Fito el Bilbao de su juventud era «como una Harley Davidson de los años 50: todo óxido y contaminado pero con mucho encanto».

Así, en aquel Bilbao donde el de Zabala comenzó a tocar rock and roll «sucedían cosas». «Había fanzines, bandas, gaztetxes... Era el contrapeso perfecto para una ciudad tan fea. Era fea pero estaba viva, y ahora no está muerta pero está un poco en coma. Se echa un poco de menos ese Bilbao, se está perdiendo la identidad», reflexionó, poniendo de ejemplo la pérdida de calidad gastronómica en los restaurantes: «Si fuera alcalde de Bilbao, cerraría a quienes dan mal de comer y les condenaría a galeras».

Más allá, ha repasado también su temprana vinculación con la música: «En casa, teníamos un tocadiscos enorme de mueble, abrías la tapa, tenías los discos y abajo la radio. Era el centro del salón. Fue una infancia feliz en un barrio humilde, pero genial», ha rememorado. Y, después, gracias a su tíó, descubrió «a los Beatles, Hendrix, Creedence...». Y de ahí a coger la guitarra, lo que sigue haciendo casi medio siglo más tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6 Herido grave el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fito regala sus recuerdos de juventud en un Bilbao que ya no existe

Fito regala sus recuerdos de juventud en un Bilbao que ya no existe