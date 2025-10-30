El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic
Primeros fans en llegar a la firma de 'El monte de los aullidos' Fito

Primeros fans en llegar a la firma de 'El monte de los aullidos' Fito

Fito convierte la FNAC de Bilbao en un templo del rock con su firma más multitudinaria

Centenares de fans hacen cola durante horas —algunos desde por la mañana y llegados de otras ciudades— para conseguir la firma del músico bilbaíno

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:30

Comenta

Desde las diez de la mañana, cuando todavía faltaban más de cinco horas para que empezara la firma, ya hay seguidores de Fito apostados en ... la puerta de la FNAC de Bilbao. Algunos han llegado desde Burgos o Santander, guitarra en mano o con vinilos bajo el brazo. Camisetas de Platero y Tú, niños en carritos, parejas, grupos de amigos y familias enteras se mezclan en una cola formada por centenares de fans del músico bilbaíno, que acaba de sacar nuevo disco, 'El monte de los aullidos'.

