Fito convierte la FNAC de Bilbao en un templo del rock con su firma más multitudinaria

Desde las diez de la mañana, cuando todavía faltaban más de cinco horas para que empezara la firma, ya hay seguidores de Fito apostados en ... la puerta de la FNAC de Bilbao. Algunos han llegado desde Burgos o Santander, guitarra en mano o con vinilos bajo el brazo. Camisetas de Platero y Tú, niños en carritos, parejas, grupos de amigos y familias enteras se mezclan en una cola formada por centenares de fans del músico bilbaíno, que acaba de sacar nuevo disco, 'El monte de los aullidos'.

«Es la firma más potente de música que tenemos. Además, somos el único FNAC en el que Fito va a firmar. Sus ventas de discos están por encima de las de Taylor Swift», cuenta Mikel Andollo, responsable de comunicación del establecimiento, mientras el personal organiza la entrada de grupos de diez o quince personas.

Poco después de que comenzara el evento, la organización ha dejado de repartir números a partir del 200. «No aseguramos que dé tiempo a firmar a todos», advierten. Aun así, nadie se mueve. Algunos asumen el riesgo con la esperanza de rozar un instante al músico bilbaíno. «Yo he traído mi guitarra para que me la firme», dice Jon, un joven bilbaíno que es de los primeros afortunados en entrar.

Aizkibel leva desde las 11.20 esperando y viene desde Barakaldo con dos vinilos: «Uno para mí y otro para mi aita. Nunca había tenido la oportunidad de verle y, como no conseguí entradas para la gira, vengo a la firma».

Un poco más atrás están Aintzane y su madre, de Errenteria, acompañadas por Paco, su nuevo compañero de cola. «Llevamos tres horas esperando y ya somos como amigos», bromean. Fans desde los tiempos de Platero y Tú, se quedan con 'El ataúd', una de las canciones del nuevo disco 'El monte de los aullidos', y tienen entradas para el tour porque «no se pierden ni una», aseguran.

También Mikel y Deiene, una pareja de Getxo con camisetas a juego, aguardan emocionados tras dos horas de espera. «Yo trabajaba en los cines de Artea y ahí le 'corté' la entrada una vez, pero nunca había podido hablar con él», recuerda Mikel. «Todo lo que hace nos encanta. Vamos a las dos fechas de Bilbao, somos unos privilegiados», añade ella, apretando el CD entre las manos.

Izaskun y Gorane, madre e hija de Galdakao, esperan sentadas en una silla que el personal de FNAC les ha ofrecido tras conocer su situación. «Les mandé un correo explicándoles que tengo discapacidad, pero no me contestaron. Esta mañana hemos venido a contarlo y me han puesto una silla», relata Izaskun. «Mi apariencia es otra, no parece que tenga una discapacidad, pero la tengo, y no queríamos perdernos a Fito. Deberían habilitar algo para la gente con movilidad reducida, hay mucha que no viene porque no puede». Aun así, esperan felices.

Unos metros más atrás, Juanjo e Ibone, de Bilbao, se toman la espera con humor. Él, con muleta y silla plegable, bromea con el «percal». «Conozco a Fito desde hace muchos años, pero nunca le había pedido un autógrafo», dice ella, sonriente. «Esto es para mi sobrina, aunque también le voy a dar un muxu grande». Con la camiseta oficial, han conseguido entradas para Bilbao y Logroño, y hasta traen un regalo para el artista: «Pero no te lo voy a decir, es sorpresa», guiña Ibone.

La firma coincide con el lanzamiento de 'El monte de los aullidos', el nuevo trabajo de Fito & Fitipaldis, con el que el músico bilbaíno vuelve a los escenarios después de tres años sin girar. El grupo llegará a Bilbao el 9 y 10 de enero, además de dos fechas consecutivas adicionales el 15 y 16 de mayo también en el BEC.