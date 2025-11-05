Se filtra el álbum entero de Rosalía dos días antes de su lanzamiento oficial
El martes, el segundo tema del álbum, 'Reliquia', estuvo disponible durante una hora en Spotify y este miércoles el disco entero circula por Telegram
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:00
La esperada llegada de 'Lux', el cuarto álbum de Rosalía, sufre un giro inesperado. El disco completo ha comenzado a circular por internet dos días ... antes de su fecha oficial de estreno, prevista para el viernes 7 de noviembre.
Las filtraciones arrancaron el martes, cuando apareció brevemente en la plataforma Spotify la canción 'Reliquia', segundo adelanto del disco. A los pocos minutos es retirada sin explicación oficial. Esta situación desata las alarmas. Ya circulan fragmentos -e incluso el álbum completo, según varios usuarios- por redes sociales, foros y chats, como Telegram, lo que complica -o no- la estrategia de promoción de Columbia Records y de la propia artista.
«Reliquia»
La canción «Reliquia» emerge como una pieza clave en esta historia. Entre los nombres que figuran en los créditos aparece Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk, lo que refuerza la dimensión experimental y simbólica del tema.
RELIQUIA
DIVINIZE
PORCELANA
MIO CRISTO
BERGHAIN
LA PERLA
MUNDOO NUEVO
DE MADRUGA
DIOS ES UN STALKER
LA YUGULAR
FOCU 'RANNI
SAUVIGNON BLANC
JEANNE
NOVIA ROBOT
LA RUMBA DEL PERDON
MEMORIA
MAGNOLIAS#LUX #ROSALIA pic.twitter.com/s5mZVCasiO
Musicalmente, la pieza prioriza los violines y el piano, y combina pasajes de voz operística con una interpretación dulce y contenida. Rosalía reflexiona sobre el paso del tiempo, las pérdidas y la entrega personal, en una suerte de diálogo entre fe y vulnerabilidad.
Algunos fans han señalado que en uno de sus versos -Perdí la fe en D.C, la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y, en México, el blunt»- la artista podría hacer referencia a su ex pareja C. Tangana, aunque el guiño no ha sido confirmado por fuentes oficiales.
La composición dura 3 minutos y 54 segundos, y ya se ha convertido en el centro de debate en redes. El tono intimista y espiritual conecta con la línea estética del disco, que, según se ha adelantado, está compuesta por 18 canciones estructuradas en cuatro movimientos, con colaboraciones internacionales y letras en múltiples idiomas.
Cita secreta en Barcelona
La filtración llega en pleno despliegue de promoción internacional. Desde hace dos semanas, imágenes de 'Lux' iluminan Times Square, Callao y otras capitales del mundo. Paralelamente, la artista ha puesto en marcha una serie de «listening parties exclusivas» en ciudades como Nueva York, París, Tokio, Berlín y Santiago de Chile.
Entre ellas, Barcelona se convierte hoy en la única sede española del evento. La cita, anunciada de forma enigmática, permite a 150 personas seleccionadas por sorteo escuchar el disco antes de su lanzamiento. Los asistentes -mayores de 16 años- han sido elegidos por un jurado de Sony Music a partir de una pregunta: «¿Qué significa para ti la palabra Lux?»
Rosalía llega a La Revuelta
En medio de la polémica, Rosalía no detiene su agenda. Fuentes cercanas confirman que la artista visitará el plató de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en La 1, el próximo lunes 10 de noviembre, apenas tres días después del lanzamiento de 'Lux'.
Será la primera vez que la cantante catalana participe en el formato de Broncano, tras haber evitado acudir durante su etapa en Movistar Plus+. La cita se perfila como uno de los grandes eventos televisivos del año y podría marcar récords de audiencia, con la artista en su mejor momento profesional y rodeada de la expectación mundial que siempre genera.
Los seguidores ya anticipan que la entrevista promete ser una de las más comentadas de la temporada. Rosalía, Broncano y un plató convertido en pura electricidad.
¿Filtración o jugada maestra?
El misterio persiste. No está claro si la aparición de 'Lux' en internet responde a un error técnico, a una brecha de seguridad o a una estrategia deliberada de marketing.
No sería la primera vez que la artista catalana utiliza mecanismos no convencionales para presentar su obra. El primer adelanto del disco, 'Berghain', se proyectó antes de lo previsto en las pantallas de Times Square, y horas después Rosalía apareció por sorpresa en la plaza de Callao en Madrid para presentar la portada del álbum.
El precedente alimenta la duda: ¿Estamos ante una filtración real o una puesta en escena más dentro del universo narrativo de 'Lux'?
