La fiesta de Southside Johnny Southside Johnny no se cansó de chupar cámara. / Óscar Esteban El Bafle En su primera gira española, en una agotada y entregada Sala BBK, el amigo de Springsteen, Van Zandt y Bon Jovi dio un bolo de rock americano que funcionó mejor en los pasajes más serios que en los verbeneros ÓSCAR CUBILLO Domingo, 13 octubre 2019, 17:42

Queridos lectores, llevamos una semana excepcional de conciertos con sonido malo o pésimo, entre los que sólo ha librado Mikel Erentxun en dúo en el One Fest del viernes en el Kafe Antzokia. También tuvo mal sonido el concierto del cantante de rock americano Southside Johnny dentro del noveno ciclo Music Legends el sábado por la tarde en la Sala BBK: a la parte de arriba, en el anfiteatro, llegaba a volumen estridente, con una intermitente crepitación de fondo y la ecualización de los instrumentos desequilibrados (buf, qué problemas con los tres vientos), y abajo, donde vivimos el bis, hubo volumen insuficiente (jo, para no creerlo), sonido mate… ¡y el bajo se imponía! Qué desastre. Por culpa de la acústica se rebajó la emoción y efectividad de una onda que arrastró a la masa predispuesta que agotó la Sala BBK con bastante antelación.

A la mayoría de la gente le dio igual el sonido y ovacionó enfurecida cual jauría de sabuesos a punto de cazar al zorro en la campiña nada más salir los ocho oficiantes encabezados por Southside Johnny, un tipo de Nueva Jersey de 71 años. Desde la fila 5 Óscar Esteban mandó un wasap: «Todos los fans de Springsteen que conozco, y no son pocos, están aquí». Ya, había mogollón de la asociación Stone Pony, reconocibles por sus camisetas, que son como el Daesh del Boss. El donostiarra Arturo García, otro springsteeniano más lúcido y sentado en una fila trasera, casi llega a las manos con uno y se reía después del show: «Al acabar el concierto en la calle había una cuadrilla cantando 'Havin' a Party', la de Sam Cooke, ¡y vestían las camisetas de Stone Pony! ¡Parecían testigos de Jehová!».

La parroquia se dividió entre los acérrimos, de los cuales muchos siguen a Southside por su vinculación con Bruce, un Bruce que siempre le ha echado un cable y del que toca demasiadas canciones (canciones que fueron las de mayor respuesta entre el respetable), y los melómanos ecuánimes, los cuales supieron ver los fragmentos de verbena americana (más evidente que la que a ratos montó Steve Van Zandt en el pasado Music Legends Festival de Sondika). Pasemos lista: Arturo y Óscar Esteban (ambos criticaron la banda de circunstancias que se trajo el Johnny), el que suscribe, Óscar Cine («ha sido una verbena, sí, pero como yo venía con las expectativas tan bajas me ha gustado») y dos sujetos que no identificaremos: otro periodista y el cantante de un grupo bilbaíno. Y un tercer periodista opinó en el bis: «se oye mal, pero es una buena fiesta, hay que dejarse llevar». Es que la gente no le pone pegas a casi nada.

Venga, al lío: el concierto festero de Southside Johnny & The Asbury Jukes duró dos horas exactas para 21 piezas, incluyendo un efímero y campero 'On the road again' de Willie Nelson. La cita comenzó sonando a rayos, con Southside Johnny sobrio (detalle importante en él, que se lo bebe todo), no tan mal físicamente como se había adelantado (71 años, buen pelo, barriguita cervecera…), muy ronco, bien a la armónica, siempre en el centro del foco en plan Handsome Dick Manitoba (el cantante de los Dictators, otro que no tampoco se cansa de poner caras ni de chupar cámara) y pugnando por espolear a la fiesta al pedir palmas desde el arranque (uno de sus pipas solía salir de entre bambalinas para animar a la gente a levantar los brazos, aplaudir...).

El ochote yanqui estuvo perjudicado por el sonido. / Óscar Esteban

El principio estuvo tan perjudicado por el sonido como el mundial de rugby por el tifón de Japón. La pésima acústica deslució la primera, 'I'm not that lonely', de soul-rock alegre vinculando a Graham Parker con Marah. Ya ven qué bien pudo haber sido. A continuación la voz de Johnny llegó tan justa como la de Sulo de los Diamond Dogs en el 'All I needed was you' de Steve Van Zandt, el boogie se impuso en el standard blues 'Woke up this morning' con Johnny solventen a la armónica y el guitarra del sombrero vaquero frotando la slide, y, pumba, la cosa se puso seria y superior en la bonita balada de voz cascada y ambiente creciente 'Love on the wrong side of town', escrita para él en los 70 por Steve y Bruce (Johnny vive 40 años después gracias a las mismas canciones ajenas, y a veces se queja de su mala suerte). Lástima que en este bolo irregular se sufriera un bajón con más fiesta facilona mediante dos piezas de rock soul marca Stax: 'Broke down piece of man', cuando se puso a bailar con el pianista y nosotros sentados y sin barra a mano, y 'Passion street', con un solo de saxo funk a lo Maceo Parker pero fuera de lugar.

La cosa no acababa de despegar entre el sonido a rayos y el afán de fiesta de amigos reunidos en un bar, igual que en la escena del billar en la película 'El cazador'. Fluía un rock americano hostelero y cercano que puede resultar tan efectivo en un bar como en un estadio. Pero en la séptima canción, como por ensalmo, Souhtside Johnny se puso otra vez serio, el sonido mejoró una miajita y se sucedieron los momentos verdaderamente emocionantes: 'This time baby's gone for good' fue un medio tiempo a lo Marah o Bruce con palmas góspel, siguió una honda balada vía Procol Harum / Percy Sledge, la campanilla del ronco Johnny titiló en el rock del Boss 'All the way home' (lo tocó en quinteto, demostrando que los vientos a menudo eran prescindibles y subrayaban la verbe, ejem, la fiesta), una gran cima fue 'It's been a long time'', dotada de aliento soul a lo Bruce (con quien la cantó SSJ) y compuesta por Steve, 'Without love' fue soul setentero bien traído y los tres vientos se pusieron delante de la escena por vez primera, el culmen del encuentro fue el tarareado, alegre y euforizante 'Talk to me', versión de Springsteen que puso a la gente en pie y ya no se sentó mucha peña hasta el adiós, y también tuvo mucho gancho 'The fever' de Bruce, sinuoso como el blues de Nueva Orleans entonado por Elvis.

Los fans de Springsteen no paraban de bailar a los lados de las butacas y a veces gritaban oe oe oé como si fueran heavies. Nosotros nos habíamos reconciliado con el bolo, con Johnny y hasta con la vida durante este largo pasaje de unos 10 temas. Pero se alargó la cita, se incidió en el soul-rock ('Trapped again', con un punteo de guitarra también fuera de órbita) y entramos en el bis cuádruple abierto con el hiperfestivo 'Sherry Darling' de Springsteen, cerrado con el 'Having a party' (montando una fiesta de Sam Cooke), y en el medio culminado por el medio tiempo de soul rock meloso 'Walk away Renee', versión de The Left Banke. Ahí abajo alguien del público pasó una petaca al guitarrista cowboy, que echó un trago.

Buen concierto, lastrado además porque fue con el público sentado. Un show que no llegó a muy bueno por culpa del sonido general, entre lo desastroso y lo insatisfactorio, y siempre desequilibrado. La banda, los Asbury Jukes, vuelven a Nueva York hoy domingo, pero Souhside Johnny se quedará varios días más disfrutando de la ciudad, la comida, la gente…