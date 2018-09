Una fiesta privada con Sex Museum Marta Ruiz (órgano), Javi Vacas (bajo), Loza (batería), Miguel Pardo (voz) y Fernando Pardo (guitarra). Óscar Esteban El quinteto madrileño, con tres miembros de Los Coronas y Corizonas, adelantó cuatro buenas canciones de su próximo disco en un Kafe Antzokia al que supieron abducir ÓSCAR CUBILLO Sábado, 8 septiembre 2018, 16:14

Más de media entrada metieron Sex Museum (Madrid, 1985) en el mismo Kafe Antzokia en Semana Santa del año pasado. Eran malas fechas, igual que este viernes de buen tiempo en el que la gente desearía apurar el veranillo. O sea que esta vez solo hubo un tercio de entrada para ver al quinteto de Malasaña, familiar en tantos sentidos, en el Antzoki. Pero se trataba de un público muy fan, muy mixto y muy predispuesto a su gran rock. A pesar de cierta incomodidad en la postura y de la decepción en el rostro de ciertos oficiantes (y eso que venían a caché, no a taquilla) ante la escasa parroquia («una fiesta privada para todos los amantes del rock, como vosotros y como nosotros», la describió el guitarrista Fernando Pardo en uno de sus parlamentos), Sex Museum, que nunca decepcionan, hicieron lo de siempre: poner en marcha una turbina de hard rock lisérgico atemporal que cursó en gradación hasta hacer volar a todo el recinto.

Con 25 minutos de retraso, sin visuales de fondo, con sonido un poco sucio, Sex Museum en 100 minutos ejecutaron 20 piezas, cuatro de su disco a punto de salir, titulado 'Musseexum', que fueron: 'Horizons', con riff sumergido acedecesco; 'Riots', un cénit de la cita, una locura vía The Lords Of Altamont con guiño explícito a Black Sabbath (vaya, eso que el amigo Topo nos dijo que quería leer una crónica de este bolo sin que se citara a los Sabbath ni a Deep Purple); 'First Time', otra cima, una pieza cabalgadora en la que el cantante y hermanísimo Miguel Pardo leyó disimuladamente la letra de un papel en el suelo; y 'Break The Robot', un rock espacial algo Hawkwind que también leyó en parte de un papel.

Además, hubo cuatro versiones: un sorpresivo, efectivo y verosímil 'Have Love Will Travel' de los Sonics que puso contento a todo el mundo, el 'Unidos' de Parálisis Permanente, su coreado hit híbrido de los Deep Purple (ejem…) y Beastie Boys 'Smoke On The Party' (éste le pareció muy curioso al melómano Oscar Esteban, que veía por primera vez a Sex Museum y ya se ha convertido en fan), y el adiós definitivo con el 'Walking On My Grave' de Dead Moon y más riffs a lo Lords Of Altamont.

Flacos, altos y melenudos los cuatro miembros de delante del tablado (el baterista Loza lleva pelo corto pero lo compensa con patillas lobunas), Sex Museum abrieron con la psicodelia excalibur de 'Street Fight', apelaron a los fans con el gran riff de 'Two Sisters' (dos hermanas: las hijas de Fernando y la organista Marta Ruiz, a las que pueden pagar la universidad gracias al rock and roll, como dijo el guitarrista, antes de apostillar que es la pública), crearon turbiones algo Uriah Heep en 'Can You Stand My Move' (que es cuando se le rompió una cuerda a Fernando y, mientras Marta creaba ambientes a lo Iron Butterfly, explicó socarrón según traía otro estuche: «iba tan 'confiao' que no saqué la otra; esta suena mejor pero pesa más y uno tiene una edad»), americanizaron a su bola 'Enjoy The Forbidden', muy serios se tornaron fantasmagóricos a lo Ozzy en 'Circles In The Salt', cruzaron a Monster Magnet con AC/DC en 'I've Lost My Faith', rocanrolearon en plan unos Nashville Pussy ordenados ('Troubles, Always Troubles'), reverberaron de nuevo como los Lords Of Altamont en 'You', se despidieron con boogie descaradamente acedecesco en 'Flying High' (antes del cual explicó Fernando: «El mejor rock and roll lo hacen los negros o los blancos bajitos, de menos de 1,65, como Malcolm Young»), y el bis doble lo abrieron con un 'Red Ones' con la efusividad de un Glenn Hughes espeso.

Lo dicho: Sex Museum nunca fallan, ni aunque tengan el corazón un poco partido.