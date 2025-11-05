¿Fallos en la gestión del lanzamiento o estrategia de marketing?

'Lux', el esperadísimo cuarto álbum de Rosalía, llegará a las plataformas y tiendas físicas mañana tras una accidentada promoción, con filtración y amenaza de ... multa incluida. El disco completo comenzó a circular ayer por redes sociales, foros y chats, como Telegram, dos días antes de su fecha oficial de estreno, lo que ha llevado a Sony a desembargar las críticas del disco horas antes del lanzamiento. ¿Mala gestión o estrategia de márketing?

Las filtraciones comenzaron el martes, cuando apareció brevemente en Spotify la canción 'Reliquia'. A los pocos minutos fue retirada sin explicación alguna pero ya las redes ardían de comentarios sobre un tema que emerge como una pieza clave del álbum. Entre los nombres que figuran en los créditos aparece Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk, lo que refuerza la dimensión experimental y simbólica del tema. Musicalmente, la pieza prioriza los violines y el piano, y combina pasajes de voz operística con una interpretación dulce y contenida. Rosalía reflexiona sobre el paso del tiempo, las pérdidas y la entrega personal, en una suerte de diálogo entre fe y vulnerabilidad. Algunos fans han señalado que en uno de sus versos –'Perdí la fe en D.C, la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y, en México, el blunt'»– la artista podría hacer referencia a su ex pareja C. Tangana.

La filtración no es la única polémica en pleno despliegue de la promoción internacional del nuevo disco de la artista catalana. Hace un par de semanas, la cantante irrumpió por sorpresa en la madrileña Plaza del Callao para anunciar el lanzamiento de 'Lux'. Pero antes, la imagen de Rosalía como una monja atrapada en un hábito de fuerza aparecía en una pantalla gigante en la plaza Times Square de Nueva York. Un anuncio que, al parecer, se hizo antes de lo pactado con Rosalía, que mostró su estupefacción en su TikTok. ¿Otro fallo o de nuevo una jugada publicitaria? Lo cierto es que la atropellada carrera de la cantante puede ser objeto de una multa por parte del Ayuntamiento de Madrid, que la acusó de poner en riesgo la seguridad de los transeúntes.

Desde entonces, imágenes de 'Lux' iluminan Times Square, Callao y otras capitales del mundo. Paralelamente, la artista ha puesto en marcha una serie de 'listening parties', eventos exclusivos en ciudades como Nueva York, París, Tokio, Berlín y Santiago de Chile, y Barcelona, la única española. La cita, anunciada de forma enigmática, permitió a 150 personas seleccionadas por sorteo escuchar el disco antes de su lanzamiento. Los asistentes -mayores de 16 años- han sido elegidos por un jurado de Sony Music a partir de una pregunta: «¿Qué significa para ti la palabra Lux?»

En medio de la polémica, Rosalía no detiene su agenda. Fuentes cercanas confirman que la artista visitará el plató de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en La 1, el próximo lunes 10 de noviembre, apenas tres días después del lanzamiento de 'Lux'.