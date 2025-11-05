¿Fallos en la gestión del lanzamiento o estrategia de marketing?

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Peristeri-Bilbao Basket
Rosalía en su llegada a Callao para la promoción de la portada de 'Lux'. EFE

La filtración del disco en redes y canales de Telegram altera la campaña promocional anunciada por Sony

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:52

'Lux', el esperadísimo cuarto álbum de Rosalía, llegará a las plataformas y tiendas físicas mañana tras una accidentada promoción, con filtración y amenaza de ... multa incluida. El disco completo comenzó a circular ayer por redes sociales, foros y chats, como Telegram, dos días antes de su fecha oficial de estreno, lo que ha llevado a Sony a desembargar las críticas del disco horas antes del lanzamiento. ¿Mala gestión o estrategia de márketing?

