El factor femenino de Koko Jean y Linda Guilala Linda Guilala en el oscuro escenario del Muelle. / IÑAKI GALLARDO Las mujeres cantantes dominaron la agenda dominical bilbaína desde la mañana, con el soul-rock festero de los catalanes Koko Jean & The Tonics, hasta la tarde, con el noise magnético de los gallegos Linda Guilala ÓSCAR CUBILLO Lunes, 16 septiembre 2019, 13:59

El domingo nos desayunamos leyendo por correo electrónico que la novena edición del Donostia Festibala, enfocado a las 'músicas urbanas', reunió el viernes y sábado a 18.000 jóvenes (sic) y que el 61 % fueron féminas (todas las cifras son de la organización, la empresa bilbaína Last Tour). Luego, la hora de comer la pasamos viendo a Koko Jean & The Tonics debajo del puente Euskalduna, en una sesión de la serie Rabba Rabba Girl, subvencionada por el 'Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia', y que reunió a unos 200 aficionados con los sexos equilibrados (hubo más gente y más familias durante el coro versionero telonero, formado por una treintena de chicas, pero la masa hizo mutis cuando acabó su aperitivo, su actuación).

Cabeza de cartel era la dinámica mozambiqueña Koko Jean Davis, antaño la cantante del grupo de soul purista y uniformado The Excitemente, pero lo dejó y ahora funciona al frente de una formación más reducida (más a repartir, menos a gastar, más viabilidad comercial...), The Tonics, un cuarteto barcelonés completado por el guitarrista Dani 'Patillas' Baraldés (el de Los Mambo Jambo; también ha acompañado a figuras de la música española comercial actual como Macaco, Jarabe de Palo y Rulo y la Contrabanda), el baterista sueco de jazz Anton Jarl (Los Mambo Jambo) y el hombre del Hammond Víctor Puertas (toca con la cantante de blues catalana Big Mama, por ejemplo).

Pues en la explanada del Museo Marítimo, a la misma hora de la final del mundial de básquet (eso restó mucho público, pero al menos fuimos campeones), Koko Jean & The Tonics tocaron 16 canciones de música negra americana en 84 minutos adscritos al canonismo recreativo, al purismo antievolutivo, llegando a bordear la verbena en los temas más soul y funk, y a pisarla cuando pedían coritos y grititos al personal. Otra cosa era cuando tocaban rock and roll e incluso blues, destacando en esta faceta hasta cuatro títulos: el walking bass 'Black magic', el rock and roll 'You can fly' con La Reina y Tsustas bailando al sol y con buenos punteos de Dani Patillas (él fue de lo mejor de las canciones), la balada blusera 'Can't wait another day' con deje Janis Joplin y sus aires del 'I'd rather go blind' de Etta James, y el bis con 'Hairwhip', que pareció un popurrí pero fue un original en varias fases: rock and roll, blues a lo Solomon Burke y epílogo góspel con aleluyas y la peña elevando los brazos.

Koko con vestido fucsia, en la segunda parte. / IÑAKI GALLARDO

Estuvo mucho mejor la primera parte, con Koko Jean embutida en un vestido gris y negro, que la segunda, con vestido fucsia de flecos. La primera contuvo más versiones típicas ('Compared to what' de Roberta Flack para abrir los chicos a solas, el standard de Nueva Orleans 'Hey Pocky A-Way' de los Meters), blues gótico a lo Imelda May, más aromas de Nueva Orleans y soul rock tinaturnesco (Tina es la gran influencia de la bailonga Koko, y se notó por ejemplo en 'Drivin' Wheel', la versión de Roosevelt Sykes).

En la segunda parte Los Tonics no lograron mantener la tensión ni atinar en la diana. Así, entre más espejismos tinaturnescos, goticismos Imelda May y pienso funk ('Gonna be a party' a lo Maceo Parker), abusaron al alargar canciones con intención de provocar la interacción con el respetable (hubo coros a lo Cab Calloway en la película de los Blues Brothers) y hasta incrustaron un solo de armónica aburridísimo en un tema de monótono ritmo Bo Diddley. Vaya, la fórmula de Koko Jean & The Tonics es bastante previsible e irregular, pero si apostaran por algo más personal seguro que perderían público. Al menos su repertorio es menos homogéneo, adscrito al purismo soul, que el de Koko con The Excitements.

Koko Jean & The Tonics debajo del puente Euskalduna. / IÑAKI GALLARDO

Y el domingo por la tarde, después de merendar, acudimos al Muelle, el pub de Ripa, donde actuaba el trío gallego ruidista Linda Guilala, compuesto por dos chicas y un baterista (pareja de la teclista). Nos llamó la atención que aquí el público fuese sobre todo masculino (el espectador más ilustre era Ricardo Lezón, de McEnroe). El trío vigués arbitró una quincena de temas en 67 minutos cruzados por exhalaciones espaciales en plan 'Blade runner' y ráfagas ruidistas bastante bien articuladas (muchos pedales tenían a sus pies la teclista y la guitarrista), y donde sus interesante letras fueron premeditadamente disimuladas entre el noise. Bueno, a Linda Guilala les da igual que no se les entienda porque tienen más mercado y conciertos en el extranjero, desde Alemania hasta Inglaterra. De hecho, esta era su primera actuación en Bilbao y recalaraon aquí porque les pillaba de camino saliendo hacia una gira europea (y era su segunda en Euskadi, tras una en Vitoria en sus pinitos).

Con sonido que mejoró al de pocas canciones y entre las sombras habituales del escenario del Muelle, en el repertorio de Linda Guilala colegimos andanadas comparables con Los Planetas (ésto a menudo, pero los gallegos no son imitadores de los andaluces, ¿eh?), por el ecuador de su bolo alcanzaron las más altas cotas siderales mediante la melancolía de los marasmos de los también gallegos Triángulo de Amor Bizarro ('Monstruo'), híbridos soldados entre Raveonettes y Fresones Rebeldes ('Accidente'), soul planetario creciente como imaginaría Dominique A ('Espacio tiempo'), desbrozamientos de la chatarra noise pop noventera, manejos de los teclados como epígonos de New Order ('Agosto') y más coincidencias con Los Planetas (la batería de 'La inseguridad'). Y ya hasta el final se dejaron llevar por la inercia planeadora a veces New Order, otras superior a la sobrevalorada Soleá Morente ('Será más facil') y otras vía The Jesus And Mary Chain ('Estado natural'), ésta antes del solicitado bis tan a lo La Bien Querida ('Abstinencia').

Estuvieron mejor Linda Guilala que Koko Jean & The Tonics, por ser menos recreativos y más personales y actuales, aparte de por rechazar contentar al público con pienso de cualquier tipo o solicitando su implicación pidiéndole palmas o coros.