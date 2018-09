«Los extranjeros tienen sed de conocer nuestra cultura» La agrupación reconoce que es un año de mucho trabajo. / E. C. El grupo Korrontzi dará el pistoletazo al 34º Getxo Folk estrenando la banda sonora de la película 'Basque Selfie', que narra los conflictos de un viejo caserio familiar ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 12 septiembre 2018, 12:36

El 34º Festival Internacional de Folk de Getxo, que se prolongará hasta el domingo y ofrecerá diez conciertos en total, siempre bajo la carpa de la estación de Las Arenas, arrancará este jueves con dos citas vascas: a las 18.30, con entrada libre, tañerá su arpa entre lo medieval y la clásica la guipuzcoana Olatz Zugasti, esposa de Benito Lertxundi y componente destacada de su banda, y a las 20.30, la hora de los espectáculos de pago, por 12 euros se podrá ver un concierto único que no se volverá a celebrar, el de los trikitilaris vizcaínos Korrontzi pre-estrenando la banda sonora de la película 'Basque Selfie', con la Orquesta Ciudad de Pamplona más invitados como el panderetero Leturia y el txistulari Garikoitz Mendizabal.

Además, Korrontzi actuarán el domingo en el Teatro Campos en un evento privado organizado para un crucero. Este martes departimos con Agus Barandiaran, el líder de Korrontzi y, además, protagonista de la película.

- ¿Qué tal ha ido el verano?

- Está siendo un año de muchísimo trabajo. Un sinfín de conciertos y de proyectos encadenados que nos han llevado por un montón de países y festivales. La verdad es que va siendo así ya desde hace varios años, pero este 2018 quizás hemos notado que los organizadores nos llaman más que nunca. Llevamos unos 50 conciertos desde enero y, todavía, antes de terminar el año, ofreceremos otros 25, visitando lugares como Cabo Verde, Normandía o Isla Reunión. Una pasada.

- Y tanto.

- Creo que Korrontzi somos un pequeño escaparate de la cultura vasca, siempre aportando nuestro toque particular, claro. En el extranjero tienen sed de saber de nuestro pueblo.

- ¿Qué es 'Basque Selfie', el concierto?

- Estamos un poco locos, y eso creo que es bueno a veces. Por eso nos hemos embarcado en la realización de una película... ¡Sí, una película! Se llama 'Basque Selfie' y ha sido seleccionada en el Festival de Cine de San Sebastián de este año. Se estrenará el día 21 dentro de la sección Zinemira. Esto era algo impensable para nosotros hace unos meses, pero aquí estamos, contando una historia real, una historia que me sucedió a mí durante un periodo de mi vida y que por tanto contiene mucho de mí.

- ¿En qué sentido?

- Tiene tradición, tierra, casa... Lo que he defendido siempre y en la película se puede ver. Y qué mejor que, si la película habla sobre mí, adornarla con mi música, con la música de Korrontzi. 'Basque Selfie' en concierto será una representación de la banda sonora de mi vida en directo. La banda sonora que he canalizado durante los últimos años en mis directos.

- ¿Por qué se trata de «una defensa del patrimonio familiar», como se dijo en la rueda de prensa del Getxo Folk?

- Muchas veces, cuando la gente te ve subido a un escenario y reivindicando tu tradición, la que te transmitieron otros muchos que ya no están entre nosotros, esta misma gente puede pensar que quizás estás actuando o interpretando un papel. Pero 'Basque Selfie' es el relato de un periodo determinado de mi vida, un periodo en el que me sentí solo y en el debí luchar por lo que me daba más identidad y mejor representaba mi tradición. 'Basque Selfie' es la lucha por preservar mi tradición, mi tierra, mi caserío... Lo que más identidad me otorgó durante toda mi vida y en el que aprendí parte de lo que soy encima de un escenario. Por desgracia es una historia real.

- ¿Es triste la película?

- En primera persona luché durante años para que no derribaran el caserío. Para que no me arrebataran el sitio donde había aprendido a querer la tradición y a preservarla. Desde luego, para mí, es una historia triste.

- Háblanos de tu caserío.

- Se llamaba Asteinza y daba apellido a un montón de generaciones desde hace 500 años. A un montón de personas repartidas por todo el mundo que a día de hoy siguen llevando el mismo nombre como apellido propio y que de alguna manera se quedaron huérfanos al surgir la problemática con el caserío. Todo esto se cuenta en la peli, que como te digo narra una historia real.

- Ajá.

- El historiador Alberto Santana siempre cuenta que nosotros no somos dueños de los caseríos: los caseríos son los dueños de sus habitantes y son los que nos otorgan los apellidos. Y así generación tras generación, en este caso más de 500 años. Este caserío estaba en Maruri-Jatabe y perteneció a mis antepasados de generación en generación.

- ¿Se trata de una película documental o de ficción?

- Es una película basada en hechos reales y dirigida por Joaquín Calderón. Es una metáfora de lo que hoy en día significa la tradición para muchos y una lucha por los valores. No los míos, sino los de todos. Es un largometraje de 85 minutos en el que el público va a poder conocer una historia desconocida pero quizás cercana para ellos.

- ¿La protagonizas tú?

- Sí. Entre los actores profesionales, como Kandido Uranga, Itziar Ituño, Aizpea Goneaga, Aitor Merino o Itziar Aizpuru, me he colado yo haciendo de mí mismo.

- ¿Cómo han sido los ensayos con la Orquesta Ciudad de Pamplona para este concierto?

- Teníamos relación con ellos de alguna otra ocasión. Aquí el trabajo del director Xabier Zabala es fundamental. Ya nos acompañó en el viaje con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, hace ya 5 años, el que quedó reflejado en aquel disco que editamos en el 2014. En esta ocasión Xabier era indispensable para transmitir el mensaje de lo que para mí es la tradición a una orquesta sinfónica. Él es el puente entre estos dos trenes. Creo que resulta preciosa la unión de la música tradicional con la sinfónica. El trabajo con la Orquesta Ciudad de Pamplona ha sido fácil y placentero.

- Será un concierto único, irrepetible, pero, ¿se grabará de alguna manera?

- En principio no lo vamos a grabar. Este trabajo quedará en Getxo, en su festival. Y será seguramente irrepetible. No es fácil reunir a todos estos invitados, no es fácil disponer de toda la infraestructura necesaria… Son muchos detalles que convertirán este concierto en algo único y especial para nosotros. Y cómo no, damos las gracias a Marta Herrera, la directora del Getxo Folk, por creer en nosotros, por creer en la tradición, y por creer en esta historia personal que había que contar.

- Agus, como experto en folk, ¿qué te gustaría ver de los otros nueve grupos y artistas que actuarán en el 34º Festival Internacional de Folk de Getxo? Si te lo permiten tus conciertos, claro.

- Este año, muy a pesar mío, solo voy a poder estar en el Getxo Folk el jueves, el día de nuestra presentación. Como te decía está siendo un año lleno de trabajo. Así las cosas, si el jueves actuamos en Getxo, el viernes estaremos en el Festival de Vic, en Cataluña, y el domingo en el Teatro Campos de Bilbao, tocando para un crucero que atraca en el puerto y cuyos pasajeros abarrotarán el Campos. Como decía antes, los extranjeros tienen sed de conocer nuestra cultura.