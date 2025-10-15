El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robert Treviño, en un concierto con la Euskadiko Orkestra. Juantxo Egana

El exdirector de la Euskadiko Orkestra, Robert Treviño, no recibe (de momento) ninguna indemnización por la rescisión de su contrato

El Juzgado de lo Social N° 4 de Gipuzkoa se ha declarado incompetente, alegando que la relación contractual de los directores de orquesta de alto nivel es mercantil y no laboral

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:50

La relación entre la Euskadiko Orkestra (EO) y su última batuta titular, Robert Treviño, terminó en los tribunales el pasado mes de marzo (dos meses ... después de que se le rescindiera el contrato con efecto inmediato) y todo apunta a que el proceso judicial va para largo. El Juzgado de lo Social N° 4 de Gipuzkoa se ha declarado incompetente, alegando que la relación contractual de los directores de orquesta de alto nivel es mercantil y no laboral, por lo que da la razón a la defensa de la EO.

