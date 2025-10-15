El exdirector de la Euskadiko Orkestra, Robert Treviño, no recibe (de momento) ninguna indemnización por la rescisión de su contrato

La relación entre la Euskadiko Orkestra (EO) y su última batuta titular, Robert Treviño, terminó en los tribunales el pasado mes de marzo (dos meses ... después de que se le rescindiera el contrato con efecto inmediato) y todo apunta a que el proceso judicial va para largo. El Juzgado de lo Social N° 4 de Gipuzkoa se ha declarado incompetente, alegando que la relación contractual de los directores de orquesta de alto nivel es mercantil y no laboral, por lo que da la razón a la defensa de la EO.

Es decir, en la medida en que los profesionales de la batuta como Robert Trevino tienen una dependencia profesional y estructura empresarial propia, los conflictos entre partes deben solucionarse en el ámbito mercantil y no laboral. El magistrado no ha pronunciado sobre el fondo del asunto y ahora cabe un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en cinco días.

El exdirector de la EO –que reclamaba una compensación de más de medio millón de euros– tiene cuatro agencias que lo representan en los cuatro continentes y entre 2018 y 2024 ofreció 125 conciertos con orquestas que no eran la Euskadiko Orkestra. Durante ese mismo periodo se puso al frente de la agrupación vasca 101 veces. Dispone asimismo de una organización empresarial propia que le permite una facturación independiente con su código fiscal y carga de IVA y también una negociación autónoma de honorarios con las discográficas.

Secreto a voces

En la demanda contra la ENO, exigía la declaración de nulidad del despido efectuado el 27 de enero (o en su defecto la improcedencia), sino también una indemnización de 558.400 euros (o subsidiariamente 488.600 euros) por vulneración de derechos fundamentales. Como ya adelantó EL CORREO el mes pasado, que dio en exclusiva la noticia de la demanda de Treviño contra la Euskadiko Orkestra, era un secreto a voces el malestar entre la mayoría de los músicos, que alegaban acoso laboral y un ambiente de tensión y sometimiento impropio de una empresa del siglo XXI.

En la propia sentencia se recogen testimonios que confirman el ejercicio de «un estilo de dirección autoritario, que generaba numerosos incidentes con músicos y personal administrativo, especialmente con personas vulnerables (mayores y mujeres)». Asimismo se revela que la empresa Gizagune realizó un estudio sobre la situación laboral, con medio centenar de entrevistas y un cuestionario respondido por más del 80% del personal, que reflejaba un panorama cargado de tensión y ansiedad, incompatible con un trabajo en condiciones.