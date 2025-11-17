El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Escena del montaje de Mario Pontiggia, que acogerá este sábado el Euskalduna. ABAO

El Euskalduna acoge un montaje de 'Adriana Lecouvreur' que rinde homenaje a las divas de final trágico

La coproducción tiene el sello escénico de Mario Pontiggia y un elenco liderado por Maria Agresta, Jorge de León, Silvia Tro Santafé y Carlos Álvarez con la BOS en el foso bajo la dirección de Marco Armiliato

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:29

La ABAO presenta este sábado en el Euskalduna un espectáculo a la vieja usanza: 'Adriana Lecouvreur', de Francesco Cilea, en una nueva coproducción con la ... Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Las voces son de primer nivel y el montaje no apuesta por visiones alternativas o demasiado arriesgadas. Si bien traslada la acción original de 1730 a 1902, «todo se entiende a la primera, con un gran sentido de la belleza y mucha lógica», subrayaba este lunes en rueda de prensa Cesidio Niño, director artístico de la ABAO.

