El Euskalduna acoge un montaje de 'Adriana Lecouvreur' que rinde homenaje a las divas de final trágico

La ABAO presenta este sábado en el Euskalduna un espectáculo a la vieja usanza: 'Adriana Lecouvreur', de Francesco Cilea, en una nueva coproducción con la ... Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Las voces son de primer nivel y el montaje no apuesta por visiones alternativas o demasiado arriesgadas. Si bien traslada la acción original de 1730 a 1902, «todo se entiende a la primera, con un gran sentido de la belleza y mucha lógica», subrayaba este lunes en rueda de prensa Cesidio Niño, director artístico de la ABAO.

Se trata de una coproducción con el Teatro Lirico di Cagliari, estrenada con éxito en Italia hace poco más de tres semanas, que rinde homenaje a Sarah Bernhardt, célebre intérprete entre 1880 y 1913 de la obra de teatro en que se basa la ópera. Entre actrices anda el juego: Adriana Lecouvreur fue una actriz del siglo XVIII y la Bernhardt una diva 150 años más tarde. ¿Fueron muy distintas sus vidas? Sí. No obstante, a juicio de Pontiggia, ambas vivieron en lo personal grandes dramas y pasiones «al igual que personajes históricos más cercanos como Marilyn Monroe y Maria Callas».

Más allá del siglo en que se ambiente, en la ópera de Cilea se impone siempre una atmósfera sumamente artificiosa y teatral, a veces de cartón piedra, que chisporrotea de vicios, intrigas y crímenes fuera y dentro de las alcobas. Los celos y las ansias de venganza son el motor y la puntilla de toda la historia. Para dar vida al drama se cuenta con un elenco liderado por Maria Agresta, Jorge de León y Silvia Tro Santafé, arropados por la Orquesta Sinfónica de Bilbao, bajo la dirección musical de Marco Armiliato. La puesta en escena de Pontiggia, que apuesta por una escenografía clásica con un lujoso vestuario de Marco Nateri, no desentona con la música de Cilea, a medio camino entre el sentimentalismo de Puccini y la exquisitez de Strauss. Es una partitura que destapa los apetitos y las emociones, pero sin perder las maneras. Se le puede colgar la etiqueta de 'verismo aristocrático'.

«Es un espectáculo perfecto para celebrar el décimo aniversario de la Fundación BBK, con el que esperamos continuar colaborando. Nos alegra mucho que nos hayáis elegido como una de las actividades con las que recordáis vuestro aniversario. Sois uno de los agentes más relevantes de nuestra provincia y Euskadi», elogiaba Juan Carlos Matellanes, presidente de la ABAO, en presencia de Gorka Martínez, director general de la Fundación Bancaria BBK. Los ensayos, tanto musicales como escénicos, se están desarrollando con fluidez y los artistas han tenido tiempo de sobra para empaparse de una ópera que recrea la vida de Adrienne Lecouvreur (1692-1730), una legendaria actriz que revolucionó el teatro francés del siglo XVIII con un estilo natural y convincente, muy alejado de la declamación pomposa de la época.

Fue inmensamente popular hasta su muerte, acontecida en circunstancias muy turbias que alimentaron su leyenda. ¿De verdad la envenenó una rival? ¿O sufrió una gastroenteritis letal? La artista se llevó el enigma a la tumba, que ni siquiera se ubicó en campo santo. Las actrices no tenían derecho a un espacio en el cementerio consagrado. El libreto de Arturo Colautti, basado en la obra teatral de Eugène Scribe y Ernest Legouvé estrenada en 1849, da cuenta de la última etapa de la vida de Adriana y el triángulo amoroso que formaba con el conde Maurizio de Sajonia y la princesa de Bouillon. La ópera se estrenó en 1902 nada menos que con Caruso en el rol del aristócrata y militar que se enamora de la protagonista.

Muchos cabos sueltos

«Se necesita un elenco de superestrellas para hacerle justicia», insistía Cesidio Niño, con los ojos puestos en el tenor canario Jorge de León (Santa Cruz de Tenerife, 1970) que abordará por primera vez el personaje en Bilbao. La temporada pasada dejó muy buena impresión como 'Otello' y ahora vuelve con un rol esencialmente romántico, aunque no exento de una dimensión heroica, propia de un militar polaco que aspira al ducado de Curlandia (actual Letonia). El cantante isleño, consolidado como un tenor lírico-spinto de referencia internacional, espera con impaciencia su debut: «Hace tiempo que deseaba cantar este papel, tiene momentos increíbles, con temas que se quedarán grabados en la cabeza del público». Es un drama intrincado y con muchos cabos sueltos, por lo que se recomienda documentarse previamente, pero en última instancia toca la fibra sensible.

La soprano Maria Agresta (Salerno, 1978), que conoce en profundidad el rol principal, destaca la enjundia de su personaje, «una mujer volcada en su arte, como muchas profesionales». Los sacrificios de Adriana Lecouvreur o Sarah Bernhardt no difieren de los que afrontan las intérpretes del siglo XXI. «Es una mujer que busca la verdad en los escenarios. Es un papel que te exige cantar y recitar. Da muchas satisfacciones», reconoce Agresta al hablar de una partitura en la que han lucido divas del calibre de Renata Tebaldi. Mirella Freni y Montserrat Caballé. La mezzo Silvia Tro Santafé (Valencia, 1970), que dará vida a la princesa de Bouillon, es también una cantante de reputación internacional. Su personaje tiene un carácter incandescente y asesino que debe reflejarse tanto en los dúos como en la única aria que se le adjudica. Es una sola pero magnífica: 'Acerba voluttà'.

Otra figura fundamental y muy distinta a las demás es Michonnet, el escenógrafo, amigo y paño de lágrimas de Adriana. Secretamente enamorado de ella, se mantendrá a su lado hasta el final y requiere una voz superlativa. No solo tiene un respetable número de intervenciones individuales sino que es el personaje más humano de todos. Barítonos de renombre como Ettore Bastianni, Titto Gobbi, Carlos Chausson y Joan Pons han triunfado en la piel de Michonnet y ahora será el turno de Carlos Álvarez. Con casi 37 años de trayectoria a sus espaldas, el cantante malagueño debuta en el rol y deja caer una reflexión de calado: «En el mundo del arte sepan ustedes que el éxito profesional casi siempre va acompañado de una tragedia humana». En definitiva, hoy como ayer, el precio de los aplausos es muy alto.