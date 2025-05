La segunda semifinal de Eurovisión 2025, en directo

20:00

Países que participan en la segunda semifinal de Eurovisión 2025

1. Astrualia: Go-Jo - 'Milkshake Man'

2. Montenegro: Nina Žižic - 'Dobrodošli'

3. Irlanda: Emmy - 'Laika Party'

4. Letonia: Tautumeitas - 'Bur man laimi'

5. Armenia: Parg - 'Survivor'

6. Austria: JJ - 'Wasted Love'

Reino Unido: Remember Monday - 'What the Hell Just Happened?'

7. Lituania: Katarsis - 'Tavo akys'

8. Grecia: Klavdia - 'Asteromata'

9. Malta: Miriana Conte - 'Serving'

10. Georgia: Mariam Shengelia - 'Freedom'

Francia: Louane - 'maman'

11. Dinamarca: Sissal - 'Hallucination'

12. Chequia: Adonxs - 'Kiss Kiss Goodbye'

13. Luxemburgo: Laura Thorn - 'La poupée monte le son'

14. Israel: Yuval Raphael - 'New Day Will Rise'

Alemania: - Abor & Tynna - 'Baller'

15. Serbia: Princ - 'Mila'

16. Finlandia: Erika Vikman - 'Ich Komme'