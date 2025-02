El representante de Italia en Eurovisión renuncia tras ser acusado de homófobo y machista por las letras de sus canciones

Leire Moro Domingo, 23 de febrero 2025, 17:17 Comenta Compartir

Federico Oliveri, más conocido como Olly, fue el ganador del Festival de San Remo, evento en el que se elige al artista que representará a Italia en Eurovisión. Pero dos semanas después de alzarse con el trofeo, ha decidido renunciar a representar a su país en el certamen musical europeo.

Pese a que el tema 'Balorda nostalgia' (Absurda nostalgia) conquistó tanto al jurado como al público, Olly, de 23 años, no ha podido evitar que se revise su carrera y se analicen las letras de sus canciones anteriores. Tras el entusiasmo del triunfo, en redes sociales se inició un hilo de críticas contra el artista, ya que sus temas tenían claras connotaciones homófobas y machistas.

Las letras en cuestión pertenecen a unas improvisaciones que hizo cuando apenas tenía 18 años. «Eres un maricón, no me acostaría con esa tía, no me gusta el VIH; en la tele te masturbas tanto que no te da el sida» o «El día que la encuentre me casaré con ella o la mataré. Si no puede quedarse aquí a salvo, no te la dejaré a ti. Y sí, estoy celoso de lo que no tengo», son algunas de las frases que posteriormente el artista ha cambiado por otras en una muestra de arrepentimiento. En un intento por justificarse, Olly achacó las letras a su juventud e inmadurez. «Me hago responsable de ello, pero afortunadamente un ser humano con cerebro puede crecer y desarrollar su propia sensibilidad», declaró ante los medios.

Aún así, debido a la presión y tras meditarlo mucho, el artista ha decidido renunciar a representar a Italia este año. «He decidido renunciar a Eurovisión sabiendo que es una de esas cosas que suceden solo una vez en la vida. Algunos dirán que estoy renunciando a un sueño, pero creo que he elegido vivirlo a mi ritmo», comunicó Olly a los medios de comunicación.

En su lugar, la persona que representará a Italia será el participante que quedó en segundo lugar, a solo cuatro décimas de Olly, en el Festival de San Remo, Lucio Corsi. El tema 'Volevo essere un duro' (Quería ser duro) será el tema que sonará en Basilea, Suiza, en mayo. Nacido en Grosseto, en la Toscana italiana, en 1993, el intérprete se ha convertido en una de las voces más interesantes de la escena musical contemporánea de su país. Tiene más de 10 años de carrera y tres álbumes de estudio.