El presidente de RTVE acusa a Eurovisión de fomentar «la mayor tensión interna de su historia» por la guerra en Gaza La asamblea decide en las próximas horas si expulsa a Israel del próximo festival que se celebrará en Viena

A. Mateos Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:48

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha lanzado una dura acusación contra Eurovisión y la UER -corporación que gestiona el festival- horas antes de que la asamblea vote si expulsa o no a Israel del próximo certamen que se celebrará, en mayo, en Viena. «La dirección de UER y Eurovisión van a someter hoy a la organización a la mayor tensión interna de su historia. Nunca se debería haber llegado a este punto», ha escrito José Pablo López en su perfil de la red social X.

La dirección de UER y Eurovisión van a someter hoy a la organización a la mayor tensión interna de su historia. Nunca se debería haber llegado a este punto.



Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovision se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo… — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025

España ya amenazó con abandonar Eurovisión si Israel no era expulsado por «el genocidio que ha perpetrado en Gaza». La decisión estará en manos de los directores y altos cargos de los miembros de la UER, entre los que se encuentra España. El voto de RTVE será favorable a la expulsión de Israel pero todo apunta a que el país hebreo continuará en el concurso.

«Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovision se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea. Hoy la UER será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar», apunta López horas antes de la definitiva asamblea.

El presidente del ente público ya dejó claro que no cambiará la postura de España si Israel no es expulsada. En su petición no estará solo. También los delegados de Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia presionarán por esta resolución.

Eurovisión ya ha tomado medidas para evitar que vuelva a colarse como en años anteriores letras con intención política. El festival anunció que «reforzará la aplicación de nuestras normas vigentes para evitar cualquier uso indebido del concurso, por ejemplo, mediante letras de canciones o puesta en escena». No entró en más detalles. «Estamos tomando medidas claras y decisivas para garantizar que el concurso siga siendo una celebración de la música y la unidad», zanjó el director de Eurovisión, Martin Green. El mayor cambio se vivirá con el televoto. Si en ediciones pasadas cada espectador podía votar hasta veinte veces con un método de pago, ahora serán diez. Esta nueva norma llega como respuesta al voto masivo a favor de Israel en el último festival de Eurovisión.

