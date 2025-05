De impresionar a Ana Obregón con 10 años a Eurovisión: así fue la primera aparición televisiva de Melody

G. Cuesta Martes, 13 de mayo 2025, 19:56 Comenta Compartir

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que la pequeña pantalla mostrase a los hogares españoles el talento de Melody. La imagen de su primera aparición en TVE resume la esencia precisamente de 'Esa diva', el tema con el que repasa su historia y con el que representa a España este sábado en la gran final de Eurovisión 2025.

La cantante andaluza tenía tan solo diez añitos cuando se subió al escenario del de la gala Corazones de Oro de 2001. 'Rumbera' y 'El baile del gorila' fueron los temas que la joven defendió en el escenario. sus dos grandes éxitos en el cancionero popular. Al terminar, Melody fue entrevistada por Ana Obregón.

«¿Vas al cole?», preguntó Obregón a Melody tras el número. Ante el contundente «sí», a la presentadora le extrañaba cómo compatibilizaba estudios y ensayos. «Intento repartir el tiempo para cada cosa», se justificaba la pequeña, con un tono inusualmente maduro para su edad. «Me has dejado seca», reconocía Obregón.

Melody se mostró dicharachera y explicó que no iba a clases de baile. «Eso siempre me ha venido a mi desde chiquitita». «Nosotras nos pasamos la vida yendo a clases de baile y no hacemos ni la mitad de lo que haces tú», reconocía la conductora de la gala. Y vaticinaba: «Serás una gran estrella».