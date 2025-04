¿Quién es el favorito para ganar Eurovisión 2025? Consulta las apuestas

Alain Mateos Martes, 15 de abril 2025, 13:24 Comenta Compartir

Queda un mes para que se celebre el festival de Eurovisión en Basilea (Suiza) y en las casas de apuestas ya hay dos claros favoritos a la victoria final. Y, como suele ocurrir año tras año, Melody, la representante española, no está entre ellos.

Según la conocida página 'Eurovisión odds', que se encarga de recopilar las predicciones de las principales casas de apuestas, Suecia y Austria son las dos favoritas. El grupo sueco KAJ, que canta 'Bara bada bastu' tiene un 27% de opciones de levantar el micrófono de cristal, según estima esta página web. Y en segundo lugar está la banda JJ, de Austria, con un 20%.

Otros de los que pueden optar al triunfo final son Francia, Israel, Países Bajos, Finlandia, Bélgica, Estonia, Albania y República Checa. Todos ellos lucharán por un puesto en el podium, aunque por ahora, los franceses son ligeramente favoritos al resto.

La que no estará en la lucha es Melody. La representante de la delegación española de Eurovisión cantará 'Esa Diva' en Basilea pero a falta de un mes para la gran final, no hay mucho optimismo respecto a su candidatura. Tiene menos de un 1% de posibilidades de ganar y su victoria se paga a más de cien euros por euro apostado. Si no cambia nada luchará por no ser la última en Eurovisión.