Eurovisión 2025: resultados de la primera semifinal y países clasificados

Gabriel Cuesta Martes, 13 de mayo 2025, 22:36 | Actualizado 23:33h.

Eurovisión 2025 ya tiene este martes sus diez primeros finalistas, que se unirán a los países del 'Big five' en la gran cita del próxsimo sábado. Quince países han luchado por diez puestos. Entre ellos, dos de las grandes favoritas a la victoria final, como Suecia y Países Bajos. No ha habido sorpresas. Estos son los resultados.

Países clasificados

Noruega: Kyle Alessandro - 'Lighter'.

Albania: Shkodra Elektronike - 'Zjerm'.

Suecia: KAJ - 'Bara bada bastu'.

Islandia: Væb - 'Róa'.

Países Bajos: Claude - 'C'est la vie'.

Polonia: Justyna Steczkowksa - 'Gaja'.

San Marino: Gabry Ponte - 'Tutta l'Italia'.

Estonia: Tommy Cash - 'Espresso Macchiato'.

Portugal: Napa - 'Deslocado'.

Ucrania: Ziferblat - 'Bird of Pray'.

Países eliminados

Eslovenia: Klemen - 'How Much Time Do We Have Left'.

Bélgica: Red Sebastian - 'Strobe Lights'.

Azerbaiyán: Mamagama - 'Run with U'.

Croacia: Marko Bošnjak - 'Poison Cake'.

Chipre: Theo Evan - 'Shh'.

