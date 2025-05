Directo TV: sigue la gran final de Eurovisión

19:56

Y si creían que esta edición iba a ser más tranquila que la pasada... quizás se precipitaron en el pronóstico. RTVE está indignada por un ultimátum de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por haber pedido la paz en Gaza justo antes de la actuación de Israel en semifinales. La representante es Yuval Raphael con 'New Day Will Rise', y su elección no es nada casual: es una de las supervivientes del atentado de Hamás en el festival de música Supernova