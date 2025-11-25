El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Europe en un concierto de 2019.

Europe celebrará en Bilbao el 40 aniversario de 'The Final Countdown' el 9 de octubre

El Bilbao Arena de Miribilla acogerá en 2026 esta cita, una de las tres que la banda sueca tiene previstas en España, con The Damn Truth como teloneros

I. I.

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Sí, ya hace 40 años que Europe irrumpió en las vidas de todos con una canción que hoy día sigue sonando en las emisoras, ese ... himno triunfal que es 'The Final Countdown' que volverá a escucharse en directo en Bilbao el 9 de octubre de 2026 en el Bilbao Arena de Miribilla. Será una de las tres únicas citas de la banda sueca en España, junto a Barcelona y Madrid.

