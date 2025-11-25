Europe celebrará en Bilbao el 40 aniversario de 'The Final Countdown' el 9 de octubre

Sí, ya hace 40 años que Europe irrumpió en las vidas de todos con una canción que hoy día sigue sonando en las emisoras, ese ... himno triunfal que es 'The Final Countdown' que volverá a escucharse en directo en Bilbao el 9 de octubre de 2026 en el Bilbao Arena de Miribilla. Será una de las tres únicas citas de la banda sueca en España, junto a Barcelona y Madrid.

El grupo liderado por Joey Tempest, que ha visitado varias veces la villa, celebrará las cuatro décadas del álbum que los catapultó al estrellato. Como teloneros actuarán The Damn Truth, cuarteto de rock and roll procedente de Montreal (Canadá) con la carismática vocalista Lee-la Baum al frente.

Las entradas estarán a la venta en la web getrock.es y habrá una preventa limitada al club de fans el miércoles 26 de noviembre a las 11.00 horas, mientras que la venta general se abrirá el viernes 28 de noviembre a esa misma hora.

Europe regresa a Bilbao con su formación clásica, además de Tempest, con John Norum (guitarra), John Levén (bajo), Mic Michaeli (teclados) e Ian Haugland (batería). Prometen un espectáculo en honor al disco, que sonará completo. Además, la banda acometerá una selección de grandes éxitos de toda su discografía, integrada por una decena de álbumes de estudio.

'The Final Countdown', lanzado en 1986, triunfó en medio mundo, además de por la canción que da nombre al disco, por temas como la balada 'Carrie' o 'Rock The Night', que lograron colocar más de 25 millones de discos.