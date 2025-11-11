ETS regresa con nuevo disco 'Konkista' que estrenará el 30 de noviembre en una 'listening party' en el Buesa Arena

Ramón Albertus Martes, 11 de noviembre 2025, 11:12 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

Se conviertieron hace años en el grupo en euskera más escuchado, según la plataforma Spotify. Llenaron en los diferentes recintos a los que fueron y abarrotaron plazas y festivales. Además conquistaron el BEC de Barakaldo en marzo del año pasado con tres conciertos con motivo de su 20 aniversario. Se tomaroon un tiempo para descansar (y componer). Y ya están de vuelta. El grupo En Tol Sarmiento publica su octavo disco 'Konkista' el próximo 5 de diciembre y estará presente en la Durangoko Azoka, con su proyecto «más personal y vanguardista de la banda hasta la fecha».

Antes de eso, la banda formada en Yécora estrenará ese disco en una 'listening party' que se celebrará el 30 de noviembre en el Buesa Arena de Vitoria. No será un concierto al uso, sino un encuentro de escucha colectiva del álbum, canción a canción, como se hacía antes de la llegada del streaming. «Queremos que sea como una especie de premier en la que se explican también las canciones, de dónde nacen, cuál es la inspiración de cada una de ellas. Probablemente haya también interacción con el público y va a haber sorpresas también. Pero la gente tiene que ir abierta a disfrutar de un espectáculo diferente», explica Iñigo Etxezarreta, voz y compositor de ETS, acerca de un trabajo que contará con once temas con estilos diferentes. «Hemos buscado retos en cada canción», apunta el líder de la banda. Una bachata, un cuarteto, música urbana… son algunos de los ingredientes de esta nueva entrega. En el encuentro en el pabellón multiusos de la capital alavesa también se proyectarán los videoclips grabados con motivo del lanzamiento. El precio para ese evento es de tres euros y habrá una preventa exclusiva para la comunidad ETS desde las 11.00 horas de este miércoles a través de la web (feverup.com/m/455983).

El proceso de creación de este trabajo, tras el parón de giras agotadoras, ha sido diferente a cualquier otro y ha supuesto una vuelta a Rioja Alavesa, donde empezaron a ensayar y componer sus primeras canciones. «Por primera vez hemos montado un estudio de grabación profesional en el pueblo y teníamos muy claro que toda la identidad visual, todo el corazón de este disco tenía que estar en Yécora. Es un disco que habla de contrastes en la vida, de entender la vida de una manera ambivalente, contradictoria y con muchos contrastes», avanza. «El disco también va de volver al pueblo y desde ahí mirar el mundo». En ese mirar al mundo también han contado con producciones de Miami.

Presentación en el Buesa Arena 'Listening party' El próximo 30 de noviembre, con entrada a 3 euros. Es un evento (no un concierto) en el que se escuchará el álbum 'Konkista' por primera vez, se proyectarán los videoclips y el grupo hablará del proceso de creación.

En esta ocasión se han tomado más tiempo que nunca para trabajar en la composición. «Por primera vez en mi vida y por primera vez en veinte años hemos tenido la posibilidad de no estar pensando todo el día en furgonetas, en producción, en viajes y giras», comenta Etxezarreta. «No hemos estado parados, pero es que la composición para nosotros también es una manera de cuidarnos y de volver a la esencia».

Vuelta al pueblo

Durante el mes de septiembre se refugiaron en ese estudio montado en el que es su local de ensayo. Claro que los vecinos ya sabían algo de lo que tramaban en ese municipio de tan solo 262 habitantes. «Ten en cuenta que no teníamos internet y tuvimos que recurrir al del vecino. Nos veían enredar, pero también es verdad que el local de ensayo pasa bastante desapercibido, con una puerta de madera vieja como entrada».

Volver al pueblo a grabar ha sido también recordar cuando empezaban a tocar hace más de veinte años. «Siempre sale a relucir de esas primeras semanas cuando realmente empezamos a tocar y molestábamos a la gente con el ruido. Ahora ha cambiado la película, pero es verdad que en 2005 teníamos un sonido bastante crudo, bastante agresivo, que no era del agrado de todo el mundo. Ahora parece que a la mayor parte del pueblo le parece bien que estemos allá y también nosotros lo valoramos mucho. Al final es como sentirte como una pequeña familia», explica risueño Etxezarreta. En el terreno audiovisual, «todo el imaginario bebe del pueblo y se ha grabado allí».