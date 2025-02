El día en que ETS salieron en Ana Rosa y otras anécdotas en su concierto más cercano

Silvia Cantera Jueves, 27 de febrero 2025, 22:27 Comenta Compartir

«Son más malos que el copón». La primera crítica de un concierto de En Tol Sarmiento está recogida en un vídeo de principios de los 2000, cuando tocaban «delante de un máximo de 15 o 10 personas». La despiadada frase se escuchaba en un vídeo lleno de píxeles y nostalgia que la banda de Yécora proyectó en su actuación más íntima. Este jueves se subieron al escenario de la Sala BBK de Bilbao ante unas 150 personas para repasar su trayectoria y charlar con sus fans entre tema y tema. Una buena previa de su triple macroconcierto en el BEC ante 45.000 personas. La velada terminó con un montón de fotos y abrazos y un picoteo.

Iñigo Etxezarreta y el resto de la banda explicaron que en sus primeros conciertos se limitaban a hacer versiones de Kortatu, Piperrak, La Polla Records y otros tantos grupos que les gustaban. En los tres años iniciales no salieron con sus instrumentos fuera de La Rioja Alavesa. «Aguantando ahí, comiendo mierda», bromeó Etxezarreta. En aquella época surgió el nombre de En Tol Sarmiento. Y desde entonces confesó el cantante que se arrepiente de la elección que tomaron. «Es un nombre de mierda. He intentado cambiar el nombre durante 15 años, pero siempre era demasiado tarde para hacerlo. Y entonces, tratamos de arreglarlo acortándolo a ETS, y es peor todavía», dijo entre risas.

Con su primer disco llegó la inevitable profesionalización y la genial sensación de escuchar por primera vez su música en la radio. 'Musikaren doinua' les trajo un montón de alegrías y las ganas de seguir trabajando. «En ese disco la mayoría de los temas son en castellano, hay dos en euskera y uno en francés, no lo busquéis», vaciló. Precisamente una niña de 8 años llamada Cloe le preguntó a Etxezarreta si sabía el idioma galo. Tras intercambiar con ella varias frases y demostrar su buen nivel, habló sobre su época universitaria en Toulouse.

Aunque sin duda el momento en el que apostaron seriamente por el grupo fue en 2019. Con la producción de Pello Reparaz, el líder de Zetak y por entonces cantante de Vendetta, sacaron 'Aukera berriak'. Anteriormente habían pensado en dejarlo y centrarse en sus trabajos al margen de la música, pero en la Durangoko Azoka se convencieron de que no podían dejarlo. «'Ametsetan' reventó». Llegó el disco y una gira por salas con todas las entradas vendidas que apenas se materializó. La pandemia únicamente les permitió hacer un bolo. «Fueron momentos complicados porque acababa de dejar mi trabajo para dedicarme completamente a la música».

Después llegarían los conciertos con mascarilla y con el público sentado en los teatros. E involuntariamente su momento de mayor repercusión fuera de las fronteras vascas. «Salimos en el programa de Ana Rosa y todo», rememoraron. Fue por un vídeo que una asistente a su concierto en el Teatro Campos Elíseos subió a redes sociales y criticó la escena. «Aún nos acordamos de su nombre». Era el final de la actuación, cerraban con una versión tecno de 'Zurekin batera' y la emoción del público hizo el resto. Los fans comenzaron a bailar en pie y esas imágenes corrieron como la pólvora. «Solo fue un minuto y sin que se quitaran la mascarilla, pero ya parecía que había sido un descontrol absoluto de principio a fin. Los días después fueron muy malos», recordaron.

En 2023 pusieron a la venta las entradas para actuar en el BEC y confesaron que aún no se explican que vayan a llenar el recinto tres veces. 45.000 personas disfrutarán de su música y de un montón de actividades que han preparado para esos días. «Queremos que sintáis que estáis en las fiestas de un pueblo», adelataron. Tendrán como teloneros de lujo a Gozategi, imprescindibles precisamente en cualquier parranda euskaldun. Y por si alguien estaba despistado, remarcaron que no dejan los escenarios. «Haremos un pequeño parón y en su momento dijimos que nos íbamos... pero no», avisaron. «Ahí pone que sacamos nuevo disco en 2026», puntualizó Javier, el trombón de ETS, mientras señalaba una diapositiva. «Aún no está ni compuesto, así que con tranquilidad», le frenó entre risas Etxezarreta poco antes de coger la guitarra para tocar 'Abuela maitea', 'Aukera berriak' y 'Heldu da garaia', entre otros éxitos.