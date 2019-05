«En el Estado no hay ninguna escena metalera», protestan Childrain Julen (bajo), Mikel alias Willy (batería), Iñi (voz), Alvaro (guitarra) e Iker (guitarra). / Unai Endemaño Recién llegado de una gira europea, el quinteto vitoriano presentará en la Groove de Portugalete su quinto álbum, 'The Silver Ghost', editado por un sello holandés ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 22 mayo 2019, 13:44

El quinteto metalero vitoriano Childrain da un paso adelante en muchos sentidos con su disco 'The Silver Ghost', editado este año por el sello holandés Graviton, creado por peña que curró antes en la multinacional del rollo Roadrunner. Con este opus recientemente han girado por Europa, además siguen participando en grandes festivales duros (repetirán en el Resurrection), y sónicamente su onda entre el metalcore y el death melódico ha crecido hasta generar ambientes más atmosféricos de emotividad progresiva que pueden romper en tempestades screamo. No en vano, la lírica es de inspiración bastante astral, según dicen ellos.

Como este sábado estrenan el disco en Portugalete (Groove, Ballonti, puertas 21h, 10-12 €; más Mosh, metal alternativo navarro, y Fetixe, rock de Arrigorriaga), preguntamos cositas al vocalista de Childrain, Iñi.

- Iñi, ¿cuándo y por qué os juntasteis Childrain?

- Fue en 2008, en Gasteiz, para hacer un poco de ruido y pasarlo bien por ahí.

- ¿En Vitoria hay escena metalera moderna?

- Bueno, siempre es complicado lo de la escena. Te diría que ni en Vitoria ni en ningún lado hay una escena real metalera. A nivel estatal, me refiero. Por aquí no hay ni New Wave Of British Heavy Metal, ni Bay Area, no. Cuando vas fuera lo ves de modo nítido.

- ¿El nombre por qué lo elegisteis y qué significa?

- Childrain evoca proyecto de vida, ilusión, fuerza... Nos sonaba bien y le dimos un giro fonético para diferenciarlo de 'children' (niños).

- ¿Se puede etiquetar vuestro estilo?

- Pues diremos que es metal, por los sonidos pesados, elaborados y agresivos, mezclado con lo que nos viene un poco en gana para dar más amplitud a nuestro estilo y más riqueza al resultado global.

- ¿Por qué cantáis en inglés?

- Porque creemos que la sonoridad del idioma encaja mejor. Supongo que se debe a que hemos escuchado este tipo de música siempre en inglés. El oído se te acostumbra a ello.

- Bueno, tenéis la web en inglés y además habéis girado por Europa hace poco. ¿Por qué países y con qué grupo?

- Giramos por Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Croacia y Hungría. Viajamos con cuatro bandas americanas encabezadas por Six Feet Under, que son unas leyendas del death metal.

- ¿Y cómo surgió la oportunidad?

- Nos la ofreció nuestra discográfica (Graviton, un sello holandés), que se mueve en los mejores ambientes dentro de este estilo.

- ¿El mejor y el peor recuerdo del eurotour?

- Lo mejor fue el tour en sí, una experiencia loca. Lo peor, que se acabase la gira. Tocábamos en salas medianas y grandes, de entre 400 y 1.000 de aforo. ¡Y ante unas 500 personas de media cada noche!

- ¿Dónde dormíais?

- Dormíamos y vivíamos en el autobús de la gira. ¡Era genial!

- ¿Tuvisteis que pagar por participar en esa gira europea, a modo de promoción, como hacen tantos grupos teloneros de carteles metaleros que vienen a tocar por aquí?

- La gira fue algo que consiguió nuestro management y discográfica, y por ella no pagamos nada. Vivíamos de nuestras ventas de merchandising (discos y camisetas), que fueron muy bien. Por supuesto, si queríamos algún capricho, salía de nuestro bolsillo, eso sí.

- Jo, pues ni tan mal. Iñi, comenta el disco nuevo, 'The Silver Ghost'. La música y las letras.

- Bueno, en lo musical hemos experimentado más. Hemos metido lo que nos ha dado la gana. Y las letras son más introspectivas, si cabe. Hemos jugado más con dobles sentidos, metáforas… Y le hemos dado un toque más melódico para expresar diferentes sensaciones.

- ¿Cómo será el concierto en la Groove de Portugalete este sábado?

- Pues lo daremos todo con el espectáculo de la nueva gira, que incluye bastantes luces y algunas sorpresas. Prometemos dejarnos la piel y sonar altísimo, ja, ja, ja…

- ¿Unas palabras de los otros dos grupos del cartel?

- Mosh son una apisonadora con un directazo buenísimo. A Fetitxe no les he visto aún, pero me consta que son buenísimos también. Creo que es un cartel bastante equilibrado y a la vez con diferentes texturas para no resultar monótono.

- Sí, bien pensado. Por cierto, Iñi, Childrain os curráis bastante los vídeos, ¿verdad? Tienen una factura técnica alta.

- Muchas gracias. Pues lo intentamos, sí. Aparte de que se pueden ver en YouTube, se han emitido en Sol Música y en algunas plataformas extranjeras que no controlamos demasiado. El video de 'Wake the ghost' acaba de recibir una nominación a mejor video en un festival internacional, así que estamos muy contentos.