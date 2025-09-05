El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Un espontáneo se sube al escenario en plena actuación de Quevedo en el BEC

Un espontáneo se sube al escenario en plena actuación de Quevedo en el BEC

S. C.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:50

El concierto de Quevedo tocada ya a su fin. Eran sus últimos minutos sobre el escenario y todo el mundo sabía que faltaba algo... Él ... mismo lo sabía. «Hay una canción que es imposible que ma vaya de aquí sin cantar», dijo. Y arrancó la música: «Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo...». El público enloqueció con 'Quédate', el tema con el que junto a Bizarrap reventó el verano de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  2. 2

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  3. 3 ¿Por qué Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? Estos son los motivos
  4. 4

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  5. 5

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  6. 6 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  7. 7 Juanma Castaño sobre los manifestantes de Bilbao: «Muchos celebraban hace nada la muerte de guardias civiles, concejales...»
  8. 8

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  9. 9

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  10. 10 ¿Qué pasa cuando una persona viuda se jubila? ¿Son compatibles ambas pensiones?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un espontáneo se sube al escenario en plena actuación de Quevedo en el BEC