Un espontáneo se sube al escenario en plena actuación de Quevedo en el BEC

El concierto de Quevedo tocada ya a su fin. Eran sus últimos minutos sobre el escenario y todo el mundo sabía que faltaba algo... Él ... mismo lo sabía. «Hay una canción que es imposible que ma vaya de aquí sin cantar», dijo. Y arrancó la música: «Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo...». El público enloqueció con 'Quédate', el tema con el que junto a Bizarrap reventó el verano de 2022.

Apenas había empezado con la canción cuando un espontáneo (camiseta roja) se subió por uno de los bordes a la tarima. A Quevedo de cogió de espaldas. El chaval -la media de edad de los asistentes al concierto rondaba los 25-, puso su brazo sobre los hombros del cantante. Éste le saludó con el brazo y hasta ahí. Quevedo siguió con su hit como si el 'no invitado' no estuviera a su lado, mientras sus ocho bailarines seguían también como si nada con su coreografía.

Fueron solo unos segundos. Lo que tardó Quevedo en llegar al otro lado del escenario. Entonces dos miembros del equipo de seguridad le bajaron de la tarima de forma discreta. Y el show continuó según lo previsto hasta su broche final.