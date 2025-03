«No entiendo que alguien se rasgue las vestiduras por ver un concierto sentado»

Isabel Ibáñez Jueves, 6 de marzo 2025, 01:05 Comenta Compartir

Como tenía 15 años cuando montó el grupo Los Ronaldos, Coque Malla (Madrid, 1969) puede celebrar ahora con solo 56 las cuatro décadas que lleva ya en la música. Y lo está haciendo con una gira que le trae hoy al Palacio Euskalduna de Bilbao, donde le acompañarán como invitados Fito Cabrales, Mikel Erentxun y Valeria Castro. Una serie de conciertos que tuvieron su punto álgido el 31 de enero en el recinto del Movistar Arena (antes Wizink Center).

– ¿Qué sentimientos experimentó en el concierto de Madrid?

– Fue una noche de estas perfectas, soñadas, donde un montón de cosas cuadraron y cobraron sentido y un montón de cosas sin acabar y sin cerrar, o mal acabadas, se arreglaron. Ahí estuvo todo lo que yo soy artísticamente, pero también personalmente. Estaban disfrutando y compartiendo conmigo una noche increíble mis amigos, mis compañeros a lo largo de estos años, mi hija...

– Su hija Cayena, de 12 años, que salió a bailar con usted. ¿Se lo pidió ella?

– No, ella baila y me pareció perfecto incorporarlo. Le gusta mucho ir al Movistar Arena a ver conciertos y sabía que le iba a hacer ilusión y que tenía sentido con la propuesta emocional y escénica de esa noche. Mi madre apareció en las pantallas, a mi padre le dediqué una canción... Todo cuadraba. Llevo toda la vida preparándome para un concierto así. Todos mis espectáculos han sido siempre pensados como grandes espectáculos de rock, y eso no acababa de cuadrar del todo porque me faltaba el recinto y el público, y esa energía que se produce en un estadio, una arena.

– Aquí se presenta en el Euskalduna, con el público sentado.

– Me sorprende muchísimo que a la gente le llame tanto la atención que se hagan conciertos sentados. Se ha hecho toda la vida, hay un porcentaje altísimo de conciertos en teatros, auditorios. Es súper habitual desde tiempos inmemorables. Yo no entiendo esa rasgarse las vestiduras de alguna gente que dice 'pero ¿cómo sentados?'. Para empezar, cualquier concierto que no sea un festival o unas fiestas de pueblo, incluso en el Movistar Arena, el porcentaje de gente sentada es mucho mayor que el de gente de pie, no sé si son 6.000 de pie, y el resto, 10.000, sentados. Entonces no entiendo ni el problema ni la sorpresa. Pues como se ha hecho toda la vida, y es maravilloso. Y además, en un festival estás en una campa llena de barro, enorme, incómoda, y no tienes la opción de sentarte. En cambio, en un teatro sí tienes la opción de levantarte. Y hay momentos del concierto donde la gente está sentada, atenta, relajada, y cuando se monta la fiesta y la locura y el rock and roll, se levantan. No, no veo el problema, la verdad. Incluso cuando Springsteen o los Rolling Stones tocan en un estadio, más de la mitad de la gente está sentada.

– Bueno, lo decía por ese componente festivo, de celebración de sus 40 años en los escenarios, que sí hubo en el Movistar Arena de Madrid, con la gente bailando de pie en la pista. Allí le acompañaron sus Ronaldos, ¿estarán en otros conciertos de su gira?

– No, aquella era una noche especial y en principio no van a estar en Bilbao. Se está planteando hacerlo en otro concierto, pero de momento no está confirmado. La noche para hacerlo era aquella en Madrid, nuestra ciudad, y es lo que hablaba de heridas abiertas que se cerraron.

– ¿Cómo cuáles?

– Los Ronaldos tuvimos dos intentos de tocar en la Plaza de Toros de las Ventas frustrados por la lluvia, y esto fue como una venganza. Una deuda saldada de una forma preciosa.

Sobre algunos 'ismos'

– Tiene un disco titulado 'Mujeres', con algunas de sus canciones versionadas a dúo con diez artistas femeninas. ¿Cree que sus compañeras lo han tenido más difícil? ¿Ha visto el machismo en el rock que ha vivido?

– Yo no, lo siento, no lo creo. No creo que sea una profesión con especial machismo, cuando una chica, sea de la profesión que sea, técnico, instrumentista, artista, pisa fuerte en su profesión, es querida, respetada, cuidada... No quiero decir que no haya gilipollas en todas partes y que metan la pata con una mujer, o con un niño, o con un abuelo, o con un compañero del mismo sexo. Pero que existe machismo como una especie de nube negra en el rock, en absoluto.

– Y hablando de otro ismo, ¿no hay mucho edadismo en el rock? Cuando se habla de dinosaurios. ¿Ha escuchado eso de 'ya eres un viejo, llevas 40 años, qué haces tocando'?

– Yo creo que esa es una cosa muy antigua. Y además, ahora el rock está dando sus primeros abuelos. Los pioneros, Elvis, Jerry Lee... ya están muertos. Pero enseguida los siguientes fueron los Beatles y los Stones. Y esos ahora se han convertido en abuelos. Y ahí están. Haciendo giras, arrastrando, llenando estadios y haciendo conciertos apabullantes. Yo vi el otro día a Mariah Carey, hace un año y medio, y a los Stones. Y son conciertos con una energía que ya quisieran muchos chavalillos, ¿no? Entonces, no. Eso me parece injusto.

– Ha titulado su último disco 'Aunque estemos muertos'. ¿En algún momento de su vida se ha sentido cerca de la muerte?

– No sé si algo así tan tremendo como eso, pero una serie de circunstancias personales y globales e inherentes a una cierta edad te hacen ver la muerte de otra manera. Mis padres murieron, ocurrió la pandemia. Yo creo que la pandemia a todos nos pegó una hostia de muerte y de fragilidad, y de sentirnos pequeños, que yo creo que está mucho en el espíritu y en el concepto del disco. Lo que pasa es que no es un disco que hable solo de la muerte física o lírica. En el disco aparece la muerte como metáfora de cosas que se acaban, cosas que se terminan, cosas que se mueren, como el amor, la infancia de los hijos, de eso va el disco, no solo de la muerte física.