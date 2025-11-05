Comenta Compartir

El marketing creativo hace milagros. Sí, claro, pero nunca hay prodigio si no hay materia prima. Véase el largo parto de 'Lux', el salto cualitativo ... de Rosalía, orquestado cuidadosamente para generar expectación, para movilizar a sus fans, para preparar el terremoto comercial y el éxito o para pasar desde 'Motomami' o 'Despechá' al misterio nocturno y previo de 'Berghain', con una narrativa de mensajes ocultos y una orquesta sinfónica dotando de calidad a la producción y de fusión clásica-moderna a la estrella. Por supuesto que el arte y el espectáculo no viven sin el fruto del negocio, con lo cual el juego anticipatorio en la estrategia de venta es la base necesaria del éxito, antes con el anuncio previo del lanzamiento, con el estado de euforia de los fans, con los directos de TikTok, con la quedada y el escándalo en Callao y más tarde, a lo mejor, con el truco final de una segunda canción publicada en Spotify o incluso con un sospechoso 'leak' que desvela desde una cuenta de TikTok en Puerto Rico todos los tracks del disco. Pero, ¿alguien se cree que basta con esto para obrar el milagro del éxito en la nueva entrega de Rosalía? Pues ni mucho menos, porque de lo que se ha podido escuchar queda claro que la cantante salta de una sugerente reinterpretación de sus estilos, de esa metabolización actual del pop digerido con la vocalidad del flamenco y con los ritmos latinos imperantes, a una completa y cualitativa producción de cuerdas y metales sinfónicos que abriga y resalta su genial frescura creativa, encima todo ello con mensaje y con pretensiones espirituales. 'Berghain' ya ha llegado a los 23 millones de reproducciones en Spotify y a dos millones de visualizaciones en YouTube. La cuenta que desveló desde Puerto Rico el disco completo ya está cerrada, las ventas reales se preparan y en breve 'Lux' será un éxito completo. Lo predicen los algoritmos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Rosalía