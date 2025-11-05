El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:17

El marketing creativo hace milagros. Sí, claro, pero nunca hay prodigio si no hay materia prima. Véase el largo parto de 'Lux', el salto cualitativo ... de Rosalía, orquestado cuidadosamente para generar expectación, para movilizar a sus fans, para preparar el terremoto comercial y el éxito o para pasar desde 'Motomami' o 'Despechá' al misterio nocturno y previo de 'Berghain', con una narrativa de mensajes ocultos y una orquesta sinfónica dotando de calidad a la producción y de fusión clásica-moderna a la estrella. Por supuesto que el arte y el espectáculo no viven sin el fruto del negocio, con lo cual el juego anticipatorio en la estrategia de venta es la base necesaria del éxito, antes con el anuncio previo del lanzamiento, con el estado de euforia de los fans, con los directos de TikTok, con la quedada y el escándalo en Callao y más tarde, a lo mejor, con el truco final de una segunda canción publicada en Spotify o incluso con un sospechoso 'leak' que desvela desde una cuenta de TikTok en Puerto Rico todos los tracks del disco. Pero, ¿alguien se cree que basta con esto para obrar el milagro del éxito en la nueva entrega de Rosalía? Pues ni mucho menos, porque de lo que se ha podido escuchar queda claro que la cantante salta de una sugerente reinterpretación de sus estilos, de esa metabolización actual del pop digerido con la vocalidad del flamenco y con los ritmos latinos imperantes, a una completa y cualitativa producción de cuerdas y metales sinfónicos que abriga y resalta su genial frescura creativa, encima todo ello con mensaje y con pretensiones espirituales. 'Berghain' ya ha llegado a los 23 millones de reproducciones en Spotify y a dos millones de visualizaciones en YouTube. La cuenta que desveló desde Puerto Rico el disco completo ya está cerrada, las ventas reales se preparan y en breve 'Lux' será un éxito completo. Lo predicen los algoritmos.

