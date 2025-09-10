El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ene Kantak durante una actuación.

Ene Kantak traterá su espectáculo sobre la prehistoria a Bilbao en enero

Recalarán en el Teatro Campos Elíseos y las entradas están ya a la venta

L. G.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:26

Ene Kantak traerá su último espectáculo relacionado con la prehistoria de nuevo a Bilbao los días 3 y 4 de enero de 2026. Ofrecerá dos sesiones por día al Teatro Campos Elíseos para celebrar el comienzo de año en familia de la mejor forma posible. Las entradas están ya a la venta en lasttour.org.

'Bisonte-mastodonte bila' es una obra de teatro infantil en euskera basada en el libro de Nerea Urbizu. La obra, realizada por Ene Kantak y la comparsa de gigantes de la Txantrea, involucra a un equipo de 40 personas, incluyendo cantantes, actores y bailarines. Con una escenografía en la que se recrea paisajes prehistóricos y utiliza grandes muñecos y elementos audiovisuales, la obra busca cautivar y hacer disfrutar a los más pequeños.

Ene Kantak arrancó su andadura en 2010 con un ojetivo: crear canciones en euskera para facilitar la transmisión entre padres e hijos. «Si hay uso del euskera durante la infancia se planta una semilla significativa para que se valore el idioma y siga utilizándose en fases posteriores», sostienen.

