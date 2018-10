«Nos encanta inventarnos bailes», presumen Santiago Delgado y Los Runaway Lovers Santi en el centro de los Runaway Lovers, en el Stereo logroñés, ante el cartel de los hippies. / Jorge Alfredo Juanjo «Rock and roll de siempre pero con nuestro toque personal, en castellano y con mucha retranca», así describen su simpático estilo estos bilbaínos que en su nuevo LP roban el título a Elvis Presley. Lo estrenan el sábado en La Nave 9 ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 17 octubre 2018, 19:11

Santiago Delgado, el Jonathan Richman bilbaíno, ha electrificado a su conjunto músico-vocal, pero mantiene el encanto inocente e ingenuo, o no tanto, y sigue luciéndose con el duduá y chapoteando en el surf. Así lo evidencia en su nuevo disco, su cuarto larga duración, '50 Runaway fans no pueden estar equivocados', audible en Bandcamp y disponible en CD vía el sello Hanky Panky y en LP vía Family Spree.

Lo ha producido Saúl Santolaria y ni el sonido ni el repertorio traicionan sus ideales melómanos románticos ilusionantes: las baladas a lo Jan And Dean ('Ciego de amor') o en plan Jonathan de noche en la playa ('Lejos de ti'), las lecciones de los Trashmen ('Rajatabla', en la estela de su irresistible y onomatopéyico 'Tabardillo Twist'), la traslación y casi la traducción de la galbana cool de Ben Vaughn ('All Star', sobre unas playeras), las evocaciones autobiográficas apegadas al asfalto bilbaíno ('El último número 1', donde Santi recuerda y pregona que el 'Twistin' By The Pool' de los Dire Straits fue, en 1983, el último número 1 del twist en todo el mundo), y alguna canción italiana.

Santiago Delgado y Los Runaway Lovers presentarán en sociedad '50 Runaway fans no pueden estar equivocados' este sábado en el bar Nave 9 del Museo Marítimo (21.30 h, 6-8 €) y la alineación cuasi dream team la conformarán Santiago Delgado (voz y guitarra acústica), Ricky (batería, Safety Pins, Toni Metralla y los Antibalas, Bilbobillies…), Julio Ortiz (bajo, Zein, Brand New Sinclairs), Carlos Beltrán (guitarra eléctrica, Los Tupendos, Los Muelles, Boogie Punkers, Le Noise, Gacela Thompson, Jukebox Racket, The Weapons, Micky And The Buzz), Juanjo Ibarra e Igor Martínez (los dos genuinos coristas, los 'original lovers'), más Willy Calambres (saxo, Cherry Boppers, Micky and The Buzz). Interrogamos al líder de la panda.

- Santi, ¿dónde andas y qué hace un día normal una persona como tú? Curro, familia, ensayos…

- Estoy en mi piso en San Ignacio. Soy un amo de casa hasta las cinco y media de la tarde y luego me voy a mi curro en TeleBilbao. Ensayar es algo cada vez más difícil. Ensayamos cuando podemos. La vida del roquero currela y amo de casa es muy difícil. Y, por favor, no uses esto de titular que nos conocemos, Óscar.

- ¡Me has leído el pensamiento! ¿Cómo te inspiras para componer las canciones? ¿Viendo películas, paseando por la calle, oyendo a otros cantantes…?

- Siempre digo que las canciones están en el aire. Sólo hay que recogerlas, pero para hacerlo hay que tener las cosas claras. Mis canciones siempre contienen un tanto por ciento de realidad. Por ejemplo, la titulada 'All Star' surgió durante una conversación en Facebook sobre las zapatillas de Converse. Cada uno contaba sus experiencias, yo las uní todas y puse mi propia guinda.

- El nuevo disco tiene un título de inspiración presleyana: '50 Runaway fans no pueden estar equivocados', el correlato del LP '50.000.000 Elvis Fans Can't Be Wrong', donde posa con el traje de oro. ¿Por qué?

- Es sólo en el título. Es una broma sobre ese LP de Elvis Presley. Aunque, además, en este disco nos hemos atrevido a cruzar el 'Do The Clam' de Elvis con el 'Tequila' de los Champs, una locura que nació en un Izar & Star (el ciclo en el que grupos vascos adaptan a sus influencias), y de ahí ha nacido nuestra canción 'Baila el Cramp', nuestro humilde homenaje a The Cramps

- Volviendo al Rey. ¿Por qué te gusta Elvis? ¿Por qué sigue siendo tan grande?

- Elvis es inabarcable musical y vocalmente. Y como showman y frontman era único.

- Venga, comenta el contenido del nuevo disco. ¿Qué número hace en tu carrera, por cierto?

- También me pierdo yo, je, je… Hemos editado dos EPs, un miniLP y cuatro LPs contando este último. Este disco es el primero que grabamos en formato eléctrico y con batería. El resto permanece igual: rock and roll de siempre pero con nuestro toque personal, en castellano y con mucha retranca.

- Eso, rock and roll de siempre. Los Runaway Lovers defendéis el twist, conocéis todo tipo de bailes efímeros de la historia del rock, y parece que os habéis inventado un par de danzas en este '50 Runaway fans no pueden estar equivocados'. ¿Son bailes inventados por vosotros lo de las canciones 2 y 3, 'Baila el Cramp' y 'Mike Love Stomp'?

- Sí. Nos encanta inventarnos bailes. 'Mike Love Stomp' es una canción anti-baile porque en realidad dice que «no conozco a nadie que lo baile si no es Mike Love». La verdad es que es imposible bailar como Mike Love en los 60 con los Beach Boys, es inimitable, excepto en el molinillo. El resto es impracticable. Quien mire el vídeo de nuestra canción lo comprobará.

- En los ambientes de vuestras composiciones y en los coros de los Runaway Lovers, ¿prima más el surf o el dudúa?

- Volvemos a lo de antes: no somos un grupo de género. Hacemos surf y duduá, pero a nuestra manera.

- Y hablando de primas… ¿Existen canciones prohibidas de Santiago Delgado o son leyendas urbanas?

- Es cierto. Rigurosamente cierto. Pero hasta aquí puedo leer.

- ¿Cuánto te influye la música italiana?

Mucho. Como la francesa. En este último disco cantamos 'Tu piangi per niente', una canción de Lilly Bonato que no llegó a ser finalista en el festival de San Remo 64. Pero, claro, ese año ganó nada más ni nada menos que Gigliola Cinquetti con 'No tengo edad'. Y además participaron Modugno, Donaggio, Bobby Solo, Gino Paoli...

- Un auténtico elenco estelar, en efecto. Oye, Santi, ¿por qué van tantos niños a vuestros conciertos?

- Depende del horario. Aunque no van tantos. Es decir, deberían ir más si les interesa la música de verdad. No sólo a nuestros conciertos, sino a los de cualquiera, pues esto es cultura y de la buena.

- Tus letras son blancas, tú tienes halo de buena persona… ¿Por qué te caen mal los hippies? ¿Por la estética?

- No me caen mal los hippies. La canción 'El esperanto del rock and roll' trata de mi amigo Kamilo, que intentó montar un bolo de Dexter Romweber y preguntó en el sitio equivocado. Por eso digo eso de «nunca cantes en un bar de hippies, ni el 'Hippy Hippy Shake'». Sin más.

- ¿Cómo será el bolo de presentación?

- Se celebrará en el bar Nave 9 del Museo Marítimo y haremos rock and roll una vez más. Si los maratonianos nocturnos nos los permiten, empezaremos el show a las 21.30 horas.

- ¿Por qué has decidido electrificar a la banda, a los Runaway Lovers?

- Pienso que la electricidad es una parte del rock and roll. Hay algo peligroso y pegajoso que surge de un amplificador, llámalo magia o llámalo magnetismo. Supongo que alguna vez todos los amantes de cualquier tipo de rock lo habrán sentido, ¿verdad? De todas maneras, el rock and roll acústico me sigue encantando. No creo que lo abandonemos totalmente.

- Y una curiosidad. ¿Cómo os tomáis el viaje, el día completo, cuando salís a dar un concierto fuera, por ejemplo a Logroño? Viendo el Facebook parece que es una excursión de amigos que viajan a una fiesta, paran a comer y lo pasan genial. Pero igual es una idealización mía.

- Lo has clavado, tío.