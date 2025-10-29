El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Depresión Sonora, junto con Alcalá Norte, fueron los encargados de inaugurar las sesiones 'Live on KEXP in Bilbao'.

Depresión Sonora, junto con Alcalá Norte, fueron los encargados de inaugurar las sesiones 'Live on KEXP in Bilbao'. Ignacio Pérez

La emisora KEXP predica en la iglesia de La Encarnación con sus míticas sesiones en vivo

Roy Borland, Alcalá Norte y Depresión Sonora abren las grabaciones que saltan por primera vez de Seattle a Europa de la mano del BIME

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Hay algo casi místico flotando en Bilbao estos días. Tras el estreno de 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, la nueva canción de Rosalía ... con aroma litúrgico y la oleada de cruces que se han infiltrado en la estética pop, la religión parece haberse convertido en el hilo invisible que atraviesa la cultura contemporánea. En ese mismo clima espiritual, la emisora estadounidense KEXP ha desembarcado por primera vez en Europa para grabar una serie de sesiones en directo y para ello ha elegido la bilbaína iglesia de La Encarnación, un espacio histórico que data de 1499 en el barrio de Atxuri.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9

    La Ertzaintza detiene a más de dos reincidentes al día este año en Euskadi
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La emisora KEXP predica en la iglesia de La Encarnación con sus míticas sesiones en vivo