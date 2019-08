El cantante Ed Sheeran se retira: «Nos vemos dentro de dos años» El cantante Ed Sheeran en una actuación en Inglaterra. / AFP El músico británico sorprende a sus seguidores con el anuncio de un descanso de los escenarios SILVIA CANTERA Viernes, 30 agosto 2019, 11:04

Ed Sheeran dice adiós. Al menos durante una temporada. El cantante, compositor y guitarrista británico anunció durante su último concierto de la gira que se mantendrá alejado de los escenarios por lo menos 18 meses. «Como sabréis, o quizás no, he estado en la gira 'Divide' durante dos años y este es el último día de todo esto. Es algo muy agridulce», dijo en su actuación en Ipswich, Reino Unido.

El motivo de su parón es que quiere pasar más tiempo con su mujer Cherry Seaborn, a la que conoció en el colegio cuando tenía once años y con la se casó en secreto en 2018 en su casa de Suffolk.

El ganador de cuatro premios Grammy ya explicó en Daily Star su intención de volcarse en su familia. «Es totalmente comprensible que después de tener hijos tu ambición cambie porque quieres ser un excelente padre», explicó. Tiene intención de tener descendencia a los 30 años, una edad que alcanzará en 2021.

Pese a su intención de darse un respiro y centrarse en su vida cotidiana lejos de los fotos, el artista sabe que echará de menos los escenarios. No en vano, es una estrella de fama mundial con ambiciones como la de interpretar la canción de la nueva entrega de James Bond. «Tengo escrita la canción para Bond solo por si acaso, pero no voy a decir el nombre por si alguien me la roba. Pero es buena, es buena», declaró en un programa de televisión en 2017. Su manager ha declarado esta misma semana que están en contacto con el equipo que prepara la nueva entrega del agente 007, aunque no hay nada atado por el momento.