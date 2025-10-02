El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Euskadiko Orkestra y el Coro Landarbaso, en el primer concierto de la temporada. Arizmendi

Las dos sinfónicas vascas, a examen ante el inicio de una temporada con interrogantes

Inician su actividad con la tensa negociación colectiva de la BOS y la demanda contra la EO de su exdirector titular, Robert Treviño, como trasfondo

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:32

La temporada sinfónica acaba de empezar en Euskadi y se impone la armonía en los escenarios. Todo suena muy bien pero las orquestas vascas están ... con las espadas en alto. ¿Cuál será el siguiente movimiento? De momento la escena sigue congelada, no hay novedades. La Sinfónica de Bilbao (BOS) sigue enfrascada en su negociación colectiva después de protestas y huelgas sonadas, exigiendo una cobertura más ordenada y sistemática de bajas y excedencias, además de la recuperación de plazas perdidas. La Euskadiko Orkestra (EO), que cesó en enero a su gerente y al director musical, Oriol Roch y Robert Treviño, todavía está asimilando la situación, con Roberto Ugarte como nuevo gestor y la demanda interpuesta por Treviño ante los tribunales por despido improcedente.

