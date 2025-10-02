Las dos sinfónicas vascas, a examen ante el inicio de una temporada con interrogantes

La temporada sinfónica acaba de empezar en Euskadi y se impone la armonía en los escenarios. Todo suena muy bien pero las orquestas vascas están ... con las espadas en alto. ¿Cuál será el siguiente movimiento? De momento la escena sigue congelada, no hay novedades. La Sinfónica de Bilbao (BOS) sigue enfrascada en su negociación colectiva después de protestas y huelgas sonadas, exigiendo una cobertura más ordenada y sistemática de bajas y excedencias, además de la recuperación de plazas perdidas. La Euskadiko Orkestra (EO), que cesó en enero a su gerente y al director musical, Oriol Roch y Robert Treviño, todavía está asimilando la situación, con Roberto Ugarte como nuevo gestor y la demanda interpuesta por Treviño ante los tribunales por despido improcedente.

Noticia relacionada Comparativa de la BOS y la EO al detalle

¿Cómo terminará todo? Está claro que saldrá adelante el convenio colectivo de la BOS antes de que se resuelva el proceso judicial de la EO. Y es más que probable que la Sinfónica de Bilbao –una vez finalizado sin contratiempos el contrato de Erik Nielsen– tenga nuevo titular antes que la Euskadiko Orkestra. Hasta entonces, paciencia. Sin líder a la batuta, la BOS y la EO mantienen el tipo y deberán conformarse con directores invitados. «No hay problema, siempre que tengan calidad. El nivel de exigencia para tocar en una orquesta es brutal, pero luego cualquiera se sube al podio», se quejan músicos que prefieren mantenerse en el anonimato.

«Modelo nuevo de consumo»

El objetivo común es ampliar el número de abonados, pese a que tienen asumido que el público prefiere comprar entradas sueltas. «Es un modelo de consumo nuevo. El compromiso a largo plazo ya no engancha como antes. Ya se veía antes de la pandemia», admiten fuentes de la BOS y la EO. Aun así, no se pierde la esperanza ni la ambición, con las energías centradas en su terreno de juego. La Sinfónica de Bilbao tiene sus raíces en Bizkaia, mientras que la Euskadiko Orkestra ofrece conciertos en los tres territorios históricos y también en Pamplona. La primera tiene 2.500 abonos y la segunda, 5.400. Ambas juegan en la primera liga orquestal gracias a las instituciones públicas.

LA BOS, respaldada por el Ayuntamiento y la Diputación, dispone de un presupuesto de 10 millones de euros; mientras que la EO, dependiente del Gobierno vasco, recibe 10.800.000 euros. Tienen un músculo económico similar a la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya, aunque evidentemente no pueden competir con gigantes de la talla de la Filarmónica de Nueva York, que cuenta con 85 millones de euros gracias a donaciones y contribuciones privadas.

Ninguna orquesta llega a esos niveles en nuestro país. Tampoco en Europa. La Filarmónica de Berlín se las arregla con un presupuesto de unos 60 millones de euros, financiado en gran parte por la ciudad de Berlín. ¿Y los salarios? Las remuneraciones se encuentran en la franja alta del ránking español: en la BOS los 'tutti' –la infantería de la orquesta, que no toca como solista– tienen un salario base de 48.762,51 euros mientras que en la EO ganan 42.530. Lo cual significa que están por debajo de la Orquesta Nacional de España (55.000 euros), pero en mejor situación que la Orquesta Ciudad de Granada (en torno a 40.000) y la Sinfónica del Principado de Asturias (alrededor de 33.000). Eso sí, unas y otras viven una realidad muy diferente a a que se respira en la Filarmónica de Berlín (102.000).

«Todo es mejorable en cuanto a las condiciones, pero los salarios de ambas son buenos en el contexto español. Por lo demás, hay que decir que tanto la BOS como la EO son orquestas de calidad y nada 'broncas'. Nadie las ve como problemáticas. Las incidencias son circunstancias puntuales, como aquella vez en 2017, cuando una huelga de la EO obligó a acompañar en la temporada de la ABAO una ópera, 'Don Pasquale', con piano y nada más», apunta Pablo Múzquiz, presidente del Sindicato de Músicos Profesionales de España y contrabajista en la Orquesta Nacional de España.

Es un profesional que conoce bien la realidad vasca, no en vano ingresó en las filas de la EO cuando acababa de crearse, allá por 1982. Fue la primera de ámbito autonómico en España. «Su irrupción fue muy positiva y vigorizante. ¡Sacudió el panorama en el País Vasco! Se generaron nuevas oportunidades y una sana competencia». Pese a todo, recuerda que la BOS temía que la nueva orquesta acabara absorbiéndola. «Un miedo que no tenía razón de ser. Hay que sumar y no restar».

Ecosistema más fresco y rico

La BOS nació en 1922 de la mano de la sociedad civil, en tiempos de efervescencia cultural, y está profundamente arraigada en la historia y sentir de Bizkaia. En 1938 se fusionó con la banda municipal y, a las órdenes de Jesús Arámbarri, vivió una época muy intensa con giras anuales por toda España. En 1958 recuperó su individualidad, pasó a depender de un patronato y consolidó su prestigio. A finales de los años 70 estuvo al borde del colapso, víctima colateral de la debacle económica que golpeó a la industria siderometalúrgica. En los 80 levantó cabeza y con la llegada de la Euskadiko Orkestra tomó impulso al encontrarse en un ecosistema orquestal más fresco y rico que nunca.

Ampliar La BOS, con Martín García García al teclado,a las órdenes de Elena Schwarz. Miguel San Cristóbal

«La EO ofrecía en sus inicios mejores sueldos que la Orquesta Nacional de España. Había ilusión, aunque también un exceso de energía. Se organizaban giras por los pueblos a un ritmo inhumano». Aquello no duró pero el espíritu itinerante se mantiene en la actualidad, con 50 conciertos sinfónicos repartidos entre San Sebastián (20), Bilbao (10), Vitoria (10) y Pamplona (10). En la capital guipuzcoana se ofrecen el doble por razones logísticas. En el barrio de Miramón tienen instalaciones propias, con auditorio, camerinos, salas de ensayo, archivo y biblioteca. Es una inversión que hay que rentabilizar y, además, se deben a un público mayoritariamente donostiarra.

Los conciertos de la EO se ofrecen en el Kursaal y satisfacen a 2.820 abonados en San Sebastián. En Bilbao acuden 800 al Euskalduna y en Vitoria, después del traslado por obras del Teatro Principal al Conservatorio Guridi, mantienen el abono unas 580 personas. En Pamplona son 1.200. En total son 5.400 abonos y antes de la pandemia eran más de 7.000. «La pérdida de suscripciones en las escuelas de música a raíz de la pandemia nos afectó mucho», subrayan desde la Euskadiko Orkestra.

La BOS se vuelca en el público del Euskalduna. No se mete entre pecho y espalda los kilómetros que recorre la EO, así que dispone de más tiempo para estudiar. Eso explica que pueda ofrecer 17 programas sinfónicos y no limitarse a los 12 de la EO. También puede diversificar los tipos de abonos (totales o parciales). Una opción que le ha permitido pasar de 2.400 a 2.500 suscripciones. La Sinfónica de Bilbao es una agrupación muy flexible, también en el repertorio. Tiene una programación cosmopolita y ecléctica, con una fuerte presencia del piano y propuestas multimedia, sin olvidar la producción vasca. La EO no descuida las obras maestras de los siglos XIX y XX, sin perder de vista su compromiso con el patrimonio musical de Euskadi y la tradición coral. Y muy importante: ninguna de las dos se cierra en banda a los jóvenes compositores. Confían en el futuro.

La BOS y la EO también sacan adelante una temporada de ópera de cinco títulos. Si solo existiera una, habría que contratar agrupaciones de fuera. Es un tándem vital en Euskadi. En el resto de España también es habitual la diversidad: Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Canarias tienen dos orquestas sinfónicas y, por si no bastara, todavía hay más en Andalucía (4), Madrid (5) y Barcelona (5). «Más allá de las dificultades, lo importante es no defraudar al público. Todas ellas son algo vivo. Hay que cuidarlas, crecer con ellas y disfrutarlas. Forman parte de la vida de mucha gente», concluye Múzquiz, feliz ante el arranque de temporada. Las orquestas han salido a escena y ninguna quiere desafinar. Todo lo contrario.