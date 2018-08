Pau Donés aparca la música para dedicar más tiempo a su hija Pau Donés. / EFE El cantante de Jarabe de Palo anuncia que cuelga la guitarra «por tiempo indefinido» y que se irá a vivir a un país extranjero ELCORREO Miércoles, 1 agosto 2018, 10:38

El líder del grupo Jarabe de Palo, Pau Donés, anunció este martes que el próximo 1 de enero colgará la guitarra por tiempo indefinido para centrarse en su vida personal y en especial en su hija, de 14 años. «Me perdí su infancia y no quiero perderme ahora su adolescencia», asegura el cantante, que se irá a vivir junto a ella a un país extranjero. Eso sí, antes de su retirada actuará en Euskadi: está anunciado la noche del 18 de agosto en el escenario festivo y gratuito de Sagüés en plena Semana Grande de San Sebastián.

Pau Donés justifica la decisión en su deseo de estar más tiempo con su hija, «y disfrutar de la vida familiar». También revela que se trasladará a vivir fuera de España, aunque sin precisar el lugar. De todos modos, Donés insiste en que en ningún momento se plantea dejar la música, aunque tardará en regresar. «No volveré a los tres meses», asegura.

Surf en Hossegor

Antes de ese parón, Jarabe de Palo afronta la publicación de un libro sobre las letras de sus canciones y grabará un disco con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Donés contaba este martes en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' que ha cambiado sus expectativas profesionales, principalmente tras el cáncer sufrido hace unos años. «Ahora he descubierto placeres como el surf, a los 51 años», bromeaba. Hace solo unos días lo estuvo practicando en Hossegor y otras localidades cercanas del País Vasco francés.

Por esa razón le preguntaban a Pau Donés si el País Vasco francés sería su refugio a partir de enero. Y ésta es la respuesta literal: «Bueno, por ahí (ríe). Más lejos, más lejos... Muy lejos, de hecho. Para que no me puedan decir 'hey, han llamado de un festival, a ver si puedes tocar...', y que no sea posible porque estoy en Can Collons. Pero antes haremos cosas que nos hacen ilusión».

«Me voy lejos porque tengo clarísimo que, si no, a los seis meses ya volvería actuar», explica Donés en el rotativo catalán. «Los últimos conciertos serán a principios de diciembre, aunque tengo la idea de hacer uno especial para recaudar pasta para el cáncer. Igual en la sala Luz de Gas, con amigos. Pero eso es otra cosa. He estado dudando si dar la noticia del parón y he pensado 'digámoslo ya'. Últimamente, con el cáncer, Jarabe hemos dado noticias fuertes. Llegué incluso a estar muerto durante un fin de semana», bromeaba el catalán, que recuerda cómo se publicó la noticia.

Libro y disco con orquesta

En los meses que quedan hasta su retirada, Pau Donés seguirá inmerso en la gira y trabajará en dos novedades especiales. Una, un libro con los textos de sus canciones, donde contará cómo las escribió. Se titulará '100 letras' y saldrá en octubre. Luego llegará el disco con la Filarmónica de Costa Rica con sus temas clásicos.

Lamentablemente para sus fans, el próximo 1 de enero «Pau Donés colgará la guitarra, cierra el estudio con llave y se va a vivir fuera», resume él mismo. «Me perdí la infancia de mi hija y no quiero perderme ahora su adolescencia. Ya tiene 14 años. Llevo un tiempo pensando en cómo explicarlo, pero es, más que un adiós, un hasta luego. No me retiro. El día que me mate el cáncer, entonces sí. Pero esto es un hasta luego indefinido».