Plácido Domingo ensaya en Salzburgo mientras ya se investigan los casos de acoso sexual La soprano Nino Machaidze colgó esta foto el martes en las redes sociales. «Me siento feliz, especialmente cuando los colegas son grandes amigos y maravillosas personas», escribe la cantante. / instagram La Ópera de Los Ángeles ha contratado a la abogada Debra Wong Yang, experta en «gestión de crisis», además de cercana al clan Bush y a Donald Trump ISABEL URRUTIA CABRERA Jueves, 22 agosto 2019, 01:22

Todo sigue su curso una semana después de conocerse los testimonios de nueve mujeres (ocho cantantes y una bailarina) que acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. La agenda del cantante en Europa se mantiene y ya está en el Festival de Salzburgo con todos sus compañeros de reparto, inmerso en los ensayos de la ópera verdiana 'Luisa Miller', que se ofrecerá este domingo en versión de concierto. En esta ocasión le toca meterse en la piel del padre de la protagonista, en la vertiente de barítono que cultiva sistemáticamente desde 2009. El rol de galán lo asumirá el tenor polaco Piotr Beczala y la hija de Domingo en escena será la soprano georgiana Nino Machaidze. El director James Conlon se pondrá al frente de la Mozarteum Orchestra Salzburg.

No queda ni una entrada, con precios que oscilan entre 110 y 330 euros. El efecto Domingo en la taquilla no pierde fuelle. Es una de las figuras más rentables del mercado lírico a nivel mundial. De ahí que hayan resultado muy dolorosas - tanto para los gestores como para los mecenas- las cancelaciones en la Ópera de San Francisco y en la Orquesta de Filadelfia, motivadas por las acusaciones y también por la experiencia de 30 profesionales que han corroborado «el comportamiento inadecuado de Domingo». Todas las declaraciones son fruto de las indagaciones de la agencia estadounidense Associated Press (AP).

La polémica ha llevado a la Ópera de Los Ángeles a promover una investigación interna. El cantante español es su director general desde 2003 y la entidad se ha visto «obligada a despejar cualquier tipo de duda sobre su actitud». La ronda de interrogatorios empezará en breve porque ya se conoce el nombre de la abogada que liderará las pesquisas. Se trata de Debra Wong Yang (California, 1959), exfiscal y exjueza, muy cercana a la familia Bush y una de las candidatas en 2016 para presidir la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos con el Gobierno de Donald Trump.

Disciplina y lealtad

En la actualidad, Debra Wong Yang es abogada de la firma Gibson, Dunn & Crutcher y se ha especializado en «gestión de crisis y asesoría estratégica», según especifica la web de la compañía, que cuenta con más de 1.300 letrados, 1.000 empleados y 20 oficinas repartidas por América, Europa, Asia y Medio Oriente. Se ha convertido en uno de los bufetes más potentes y activos de Estados Unidos, con buenas conexiones políticas y económicas. Entre sus clientes, lo mismo aparece Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que Heineken, la CNN y Apple. Ahora la lista incluye a la Ópera de Los Ángeles, la cuarta empresa lírica más importante del país.

Gibson, Dunn & Crutcher tiene más de 125 años de historia y se precia de «fomentar el negocio basado en la calidad y, sobre todo, en la satisfacción de quienes nos contratan». Una consigna que Debra Wong Yang seguirá a rajatabla. Muy elogiada por su disciplina y lealtad, es una de las abogadas de origen asiático -sus padres eran chinos- más influyentes en Estados Unidos. Los resultados de su investigación se darán a conocer «lo antes posible».