División entre los fans de La Oreja de Van Gogh: enfado monumental del 'team' Leire y celebración de los 'amaistas' El anuncio oficial del regreso de Amaia Montero se ha producido este miércoles tras meses de rumores

Silvia Osorio Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:44 | Actualizado 17:06h.

Aunque era esperado, la confirmación de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha desatado un terremoto mediático y reacciones muy dispares entre los fans del grupo. La polémica ya estaba servida el pasado lunes cuando la banda donostiarra realizó un extraño movimiento en sus redes y canales oficiales que hacían presagiar lo que ha pasado: justo cuando se cumple un año de la salida de Leire Martínez, se anuncia el regreso de su primera vocalista.

Una coincidencia de fechas que no ha gustado en absoluto a los seguidores de la banda vasca que en 2007 cuando Amaia abandonó la formación para iniciar su carrera en solitario tuvieron que adaptarse a la llegada de una nueva cantante, Leire, con la que se han volcado durante nada menos que 17 años.

Este miércoles, una vez hecho oficial el regreso de LOVG con la vuelta de Amaia y la salida de Pablo Benegas, las redes sociales se han llenado de comentarios que ponen de relieve la división existente entre los fans del grupo. Los seguidores que apoyan a Leire Martínez han cargado duramente contra los miembros fundadores de la banda con reproches y todo tipo de ataques:

- «Haber aprovechado el momento para cambiaros el nombre a 'El Beso de Judas'», '«Ha pasado justo un año y mi nivel de decepción pensé que no podía ser más alto'».

- '«El episodio más rastrero de la cultura pop española de lejos'», «Así no. Volvieron lastimando a quien los mantuvo a flote cuando el barco se hundía y a los fans que se quedaron todos estos años, cuando la mayoría se fue en 2007. Me encantaría alegrarme, pero no puedo».

- «Fuisteis mi grupo favorito y marcasteis mi infancia como nadie, y por eso siempre os guardaré un cariño especial. Pero no todo vale en esta vida, y vuestro comportamiento con Leire es un ejemplo de ello»...

«La voz de mi adolescencia»

La oleada de comentarios negativos hacia la banda es ingente. Pero estos mensajes contrastan con otros muchos que celebran la vuelta de Amaia 18 años después. «Hay voces que te aprietan el corazón, impactan y te hacen sentir cosas… Amaia es la Oreja y la Oreja es Amaia. Leire formó parte de una etapa fundamental, pero hay cosas que no se pueden frenar», «Me parece increíble estar viviendo esto. Muy feliz de ver a Amaia de vuelta en La Oreja», «No puedo evitarlo: estoy sonriendo. Amaia es la voz de mi adolescencia»...

Ya el 14 de octubre de 2024 cuando el grupo donostiarra anunció en un escueto comunicado la salida de Leire, las críticas arreciaron por la falta de tacto y delicadeza con su vocalista durante 17 años. Esta misma semana, la de Rentería ha recibido el apoyo firme de 'Operación Triunfo', programa en el que ejerce de jurado y donde el próximo lunes, en la Gala 5, cantará 'Mi nombre', la canción en la que carga contra sus antiguos compañeros, junto a todos los concursantes.