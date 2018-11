Los 5 discos y los 5 conciertos favoritos de Iñaki López Iñaki López, con algunos discos de su sello discográfico. / M. Cecilio La estrella televisiva presentará oficialmente su sello discográfico de vinilos de rock and roll Hot 45's Records este domingo en La Nave, en un bolo doble con Marcos Sendarrubias y Diego Cruz ÓSCAR CUBILLO Jueves, 8 noviembre 2018, 17:16

Iñaki López, el presentador de 'La Sexta Noche', es un fan declarado del rock and roll que frecuenta los conciertos del rollo en Bilbao y Madrid, donde vive y trabaja. Además, ha llevado más allá su pasión de fan creando la discográfica independiente y artesanal Hot 45's Records, que solo lanzará singles de rock and roll con canciones originales en tiradas limitadas a 500 copias fabricadas en Chequia. De momento ha publicado dos referencias, de los cantantes Marcos Sendarrubias, madrileño, y Diego Cruz, andaluz, que este domingo actuarán con sus respectivos grupos en la fiesta de presentación del sello en Bilbao (Nave 9, 10 h, 5 €). «¡Será a lo grande!», apostilla López.

Ambos singles se pueden oír en Bandcamp y así los describe: «El primero es de Marcos Sendarrubias, socio de Hot 45's Records. Lleva muchas décadas en el rock and roll y ha grabado un homenaje a Buddy Holly que es de lo mejorcito que he oído y otro homenaje a un bar roquero de Barcelona, el 99, donde se corta la pana hoy día ahí. Y el segundo single es de Diego Cruz, ex The Sun Rockets, un almeriense con una voz de negro que no te lo crees: se apellida Cruz pero podría ser Hightower perfectamente. Me flipa su EP: le pega al early soul, tiene un tema entre Bruno Lomas y Enrique Guzmán, otro de rockabilly clásico y otro a lo Bo Diddley con tambores hipnóticos».

Al preguntarle qué siente cuando se le raya algún vinilo de su creciente colección, al locuaz Iñaki López se le ensombrece la cara y se le ralentiza la lengua sólo de pensarlo: «Pues dolor en el alma, en los entrepaños y en el corazón. Hondo pesar. Ese asunto es capaz de amargarme el día, ja, ja… Una cosa es comprar algo que te venga rayado, pero otra que tú seas el culpable porque se te ha resbalado de las manos la aguja debido a alguna imprudencia. Dolor, dolor, mucho dolor. Mi primer impulso es siempre mirar dónde puedo conseguir otra copia, si es posible».

Para demostrar que Iñaki es un rocker de los pies a la cabeza, del tupé al tacón, aquí va una lista de los 5 discos que han marcado su vida y los 5 conciertos que han afirmado su afición. Repiten en las dos listas John Fogerty, el exlíder de la Creedence Clearwater Revival, que actuó en el Azkena Rock Festival de 2017, y Brian Setzer, guitarrista de los Stray Cats, a quien vio en La Riviera madrileña en 2001, en un concierto que presenciamos y que no fue para tanto.

Discos

1 Creedence Clearwater Revival: 'Cosmos Factory' (Fantasy, 1970)

«Es de lo primero que recuerdo haber escuchado en casa. Mi viejo era un fan de la banda de Fogerty y compró más de una copia de este LP. Era aficionado a prestarlo y se olvidaba de a quién lo hacía. Yo le acompañé varias veces a la mítica tienda Bird de Algorta para adquirir la enésima rodaja».

2 Elvis Presley: 'Elvis Forever' (RCA, 1974)

«Doble álbum recopilatorio con 32 temas que me sirvió para descubrir al primer Presley, el del sello Sun Records. Este era otro vinilo de los que giraba en casa con asiduidad. Mis padres admiraban más al Elvis orondo con ínfulas operísticas, ¡pero cuando escuché sus temas de los 50 se me abrió un mundo nuevo!».

3 Chuck Berry: 'Hail! Hail! Rock 'N' Roll' (Zafiro, 1988)

«Mi primera adquisición personal: un doble vinilo con todos los clásicos del de Misuri. Ahorré durante semanas para hacerme con él. Nada más llegar a casa lo grabé en una casette TDK ferro para hartarme de escucharlo sin dañar el vinilo original. ¡Era una pasta para un rocker pre-púber!».

4 Stray Cats: 'Rant N' Rave' (EMI; 1983)

«Los Cats llegaron a mi vida en 1989 con este álbum comprado en una tienda de segunda mano durante un verano en Inglaterra. Buf, aquel viejo sonido actualizado. Toda aquella rabia, diversión, vitalidad... 30 años después sigue siendo mi disco favorito».

5 The Jim Jones Revue: 'The Jim Jones Revue' (Punk Rock Blues Records, 2008)

«Y yo que pensaba que nada nuevo podría hacerse con este género… Pues Jim Jones logró darle una nueva vuelta de tuerca al rock con más roll. Su debut suena algo así como si Little Richard conociera a los Ramones y quedaran con Angus Young para grabar un disco en directo en un garaje. Cada vez que lo escucho se me carga el móvil él solo».

Conciertos

1 Matchbox

«En Leioa, cálculo que en el año 88. Fue mi primera escapada con una cuadrilla tuperiana para ver a los míticos teds ingleses, los del hit 'Rockabilly Rebel'. Fue una noche de risas, pogos, litrona tibia y vuelta a casa andando. ¡No quedó cash para el tren de vuelta!»

2 Brian Setzer

«En La Riviera de Madrid en 2001. Esa fue la primera vez que veía al líder de los Stray Cats. Recuerdo muchas apreturas y calor en una fecha histórica. ¡Caminé un palmo por encima del suelo durante un mes! ¡Y espero poder presenciar la reunión de los Stray Cats en el próximo festival Azkena!».

3 AC / DC

«En el BEC en 2009. La mayor banda de rock de todos los tiempos pasó por Barakaldo y, en vez de verla hacinados en un estadio, pudimos disfrutarla en un show en la relativa intimidad de sólo 16.000 asistentes. Desde aquella fecha, las enfermedades y los fallecimientos han mermado a la legendaria banda, pero aquí pudimos verla en plenitud de facultades».

4 Malevaje

«En el Teatro Arriaga en 1998. Acudí arrastrado por mi novia, que era fan de los madrileños. Yo desconocía qué podía encontrarme, pero iba muy lastrado por mis prejuicios de rocker ultra ortodoxo. Sin embargo, Antonio Bartrina me convenció. Desde ese día el tango tiene un hueco en mi colección de discos».

5 John Fogerty

«En el Azkena Rock Festival de 2017. Habían sido muy escasas las visitas del líder de la Creedence como para perderme una más. El concierto era un viernes por la noche en Gasteiz y yo trabajaba el sábado por la mañana en Madrid. Pero no hubo excusa: carretera y manta para ver al veterano guitarrista. Al día siguiente madrugón y 300 kilómetros de vuelta más feliz que un crío. ¡Había escuchado 'Fortunate Son' en directo!».