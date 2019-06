El disco 'Unknown Pleasures' cumple 40 años El álbum de la banda Joy Division será reinterpretado por 10 directores DANIEL FRANCO Sábado, 15 junio 2019, 01:55

El sábado 15 de junio de se cumplen cuarenta años del lanzamiento del icónico álbum 'Unknown Pleasures', de la banda inglesa Joy Division. Para celebrarlo se presentará una serie diez vídeos (uno por cada canción del álbum), a cargo de diez directores distintos. El proyecto lo han titulado 'Unknown Pleasures: Reimagined'.

Este viernes dieron a conocer el primer videoclip: 'I Remember Nothing', bajo la dirección de los islandeses Helgi & Hörður. El dúo ha trabajado con artistas como Marketa Irglová (ganadora de un Oscar a la mejor canción), Sigur Rós, y Yoko Ono.

En el vídeo aparecen dos hombres teniendo una especie de enfrentamiento, en el que, entre gritos, gestos intimidantes, y agarres bruscos se mueven despacio alrededor de un paisaje rocoso, marrón oscuro, bajo el cielo gris. Ambos llevan la misma ropa monocromática, que intercalan entre blanco y negro, que contrasta con su entorno. La música no deja de sonar. Es lenta, el golpe de la batería es pausado pero constante, el bajos retumba; la guitarra aparece cada vez con más fuerza, al igual que el sonido de vidrios rompiéndose alrededor, Ian repitiendo «We were strangers, we were strangers» («Éramos desconocidos, éramos desconocidos»), y los hombres no dejan de pelear.

Así dan comienzo al homenaje de las cuatro décadas de uno de los álbumes más importantes de los inicios del post-punk.