«No hay días normales», reflexiona Pablo Almaraz Pablo Almaraz meditando en alguna cuneta / LEYRE BERROCAL El armonicista profesional bilbaíno estrena hoy su disco 'The Roadside Kind' y avanza: «Tocaremos en formato eléctrico, más rudo y grosero que en el álbum» ÓSCAR CUBILLO Jueves, 27 septiembre 2018, 17:22

El bilbaíno Pablo Almaraz vive de tocar la armónica, lo cual es todo un mérito, y esta noche presenta su tercer disco en el Kafe Antzokia (sala superior, 20.15 h, 5 €) al frente de uno de sus varios grupos, The Underdogs. La novedad se titula 'The Roadside Kind', cursa a medio gas, en modo rock sureño suavito y bastante acústico y evocador, con alguna melodía narrativa fronteriza vía The Hacienda Brothers. No en vano, el autor la compara con la banda sonora de un película de carretera.

A pesar del tono relajado a lo Ry Cooder del disco, Almaraz afirma que lo presentarán «en formato eléctrico, más rudo y grosero». La madrugada del miércoles dimos con él armonicista bilbaíno y esto le preguntamos:

-¿Dónde andas, Pablo?

- Acabo de llegar a casa, reventado después de visita relámpago a Madrid para grabar 'Los conciertos de Radio 3' con James Room & Weird Antiqua.

-¿Y qué hace un día normal un músico profesional como tú?

- Otros días doy clases de armónica, o tengo bolos públicos o privados, o alguna grabación para alguien, o no hago nada. No hay días normales.

-¿Cómo se puede vivir de soplar de una armónica?

- Pues usándola para muchas cosas. Y procurando cobrar por tu trabajo.

-¿Cuántas armónicas tienes, cuánto te duran, cuál es tu marca favorita?

- No tengo tantas como otra gente. Me duran bastante porque no las fuerzo. Hohner Special 20 y Golden Melody son mis armónicas más habituales. Responden bien a mis ajustes y modificaciones, algo que uno aprende a hacer con el tiempo.

- Sueles organizar talleres de armónica que agotan sus plazas. ¿Cómo son?

- Intento que la gente se quede con claves esenciales en vez de darles un montón de información, información que por otra parte, pueden encontrar por su cuenta en internet. Incido en que la respiración relajada y el ritmo son la base de todo. Y procuro pincharles para que salgan de casa y vayan a conciertos, que se relacionen con otros aprendices... Se trata de fomentar la afición activa.

- ¿El blues agoniza a nivel global?

- No tengo ni idea. Sospecho que no, que estará mutando y evolucionando por un lado y redescubriendo sus raíces por otro.

- ¿Sueles ir a festivales de blues como espectador?

- La verdad es que hoy día no. Los festivales, en general, no me matan. Prefiero los clubes, que escasean. Además, gran parte del blues genérico actual me parece prefabricado y acartonado. No me interesa la música tributo.

- Coincido con tu observación: el blues se está repitiendo. Sin embargo, parece que vas dejando atrás el blues en pro de una sonoridad más sudista, un rock suave evocador y melódico, ¿no?

- Bueno, ahora he grabado un disco que supongo va en esa línea, aunque también tiene blues entreverado. Sí que estoy cantando un poco diferente últimamente, más relajado. Aunque depende del día. De todas formas, nunca he hecho un disco entero de blues standard, aunque sí lo he tocado mucho en garitos, conduciendo jam sessions, y con otras bandas.

- Comenta el disco nuevo, 'The Roadside Kind'.

- Es algo así como la banda sonora de una road movie imaginaria. Canciones de viaje, canciones de carretera en un sentido amplio. Con Yahvé de la Cavada (guitarra) y Dabid Martín (contrabajo) he tocado mucho en acústico en los últimos tiempos, así que empezamos a trabajar en ese formato canciones que yo tenía guardadas. Y con Israel Santamaría (dobro, teclados, producción) terminamos otras canciones y el concepto del disco. En el disco hay guitarras de todo tipo, percusiones rudimentarias, slides, armónicas, la colaboración de James Room al que le va mucho el rollo... Queríamos que sonara desnudo y crudo, sincero, imperfecto, polvoriento...

- ¿Las letras de qué van?

- Son canciones que tienen en común un cierto aire de desazón, algo de soledad... y a la vez libertad y perspectiva. Lo que se siente al parar en la cuneta y mirar a lo lejos, adelante y atrás. He cumplido 40 este verano y me lo estoy notando.

- ¿Cantando en inglés alcanzas tu mayor público potencial?

- Siempre lo mismo... No tengo ni idea de quién o qué es mi público potencial. Canto y escribo en inglés porque es lo que he mamado y es lo que me sale. No es un plan de acción, es lo que yo soy. Quien pueda y quiera elegir, adelante, yo no. Hago lo que sé y lo ofrezco.

- ¿Cuántas bandas tienes simultáneamente?

- Los proyectos de canciones mías son Underdogs (con la guitarra de Yahvé) y Voodoo Santos (con los teclados de Israel), ambos junto a Dabid (contrabajo) y Argibel Euba (batería). Y también el Swing Quartet, un repertorio de swing y jump blues con Edu Lazurtegi a la batería. También hacemos formatos de blues rock, de country blues acústico, de standards de jazz...

- ¿Cómo será el concierto de hoy jueves (Kafe Antxiki, 20.15 h, 5 €)?

- Esta noche seremos Pablo Almaraz & The Underdogs y tocaremos las canciones de 'The Roadside Kind' en formato eléctrico, mas rudo y grosero que en el disco. También recuperaremos canciones de discos anteriores y jugaremos con ellas, pues a fin de cuentas seguimos siendo una jam band.