El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los descuentos del transporte público se mantendrán en Bizkaia al menos hasta el 20 de febrero
Logo Patrocinio
El día que un directivo de Sony le dijo a Leire Martínez: «Mmm, ¡qué tetas tienes!»

Maika Salguero

El día que un directivo de Sony le dijo a Leire Martínez: «Mmm, ¡qué tetas tienes!»

La vocalista de La Oreja de Van Gogh ha participado en el BIME, donde ha hablado sobre el machismo estructural de la industria musical

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:55

Comenta

«Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!». Con esta frase ha ilustrado Leire Martínez ... el machismo estructural de la industria musical que ella misma ha sufrido. Ha sido en la charla pronunciada este miércoles en el BIME, donde la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha participado junto a la chilena Francisca Valenzuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  2. 2

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  3. 3

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  6. 6

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  7. 7

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  8. 8 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El día que un directivo de Sony le dijo a Leire Martínez: «Mmm, ¡qué tetas tienes!»