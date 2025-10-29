El día que un directivo de Sony le dijo a Leire Martínez: «Mmm, ¡qué tetas tienes!»

«Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!». Con esta frase ha ilustrado Leire Martínez ... el machismo estructural de la industria musical que ella misma ha sufrido. Ha sido en la charla pronunciada este miércoles en el BIME, donde la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha participado junto a la chilena Francisca Valenzuela.

La conversación, moderada por Albina Cabrera de KEXP, giraba en torno al liderazgo femenino en la música. Durante la misma, con una voz calmada pero firme, Martínez ha recordado el momento que ella misma vivió. «He estado siempre entre hombres y recuerdo como el presidente de una compañía que, celebrando un número uno, me dijo: 'qué tetas tienes'. Nadie de los que estaban conmigo dijo nada», ha relatado.

Pese a no sentir el apoyo de los presentes, ella no se cortó en responder: «Sí, tengo dos grandes tetas y tantas otras virtudes que jamás vas a ser capaz de apreciar». Al salir de la reunión, les dijo a sus compañeros de la banda: «Creo que me he cargado la relación con Sony Music». La falta de reacción por parte de los hombres que la rodeaban en esa situación ha llevado a la cantante a una reflexión: «Insisto en que esto no se soluciona solo con comunidad entre mujeres. También necesitamos hombres que actúen cuando ven esas situaciones».

También la cantante chilena Francisca Valenzuela ha rememorado situaciones abusivas y discriminatorias como cuando en sus inicios sufría tocamientos o le pedían que se «sacara la ropa». Para ella la mejor forma de hacer frente a estas situaciones es tener «la opción de elegir», y poder huir.