Luca Fanelli. Luis Ángel Gómez

«Se desperdicia la importancia de la música para explicar las matemáticas»

Luca Fanelli hablará de las relaciones entre ambas disciplinas en el Aula de Cultura de EL CORREO

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:37

Las composiciones de Johan Sebastian Bach parecían poseer cierta simetría, como si fueran el fruto de relaciones geométricas. «El músico barroco está considerado uno de ... los principales exponentes de esa íntima relación entre música y matemáticas, y refleja esa raíz en sus piezas», señala Luca Fanelli. Según explica, dicha conexión no resulta excepcional, sino que fue la tónica durante buena parte de nuestra historia y cree que habría de restablecerse formalmente. «Deberían existir estudios paralelos entre una y otra», aboga y denuncia: «Se desperdicia la importancia de la música para explicar las matemáticas». Este profesor investigador de Ikerbasque abrirá un nuevo ciclo de encuentros del Aula de Cultura de EL CORREO con una charla en la que se abordarán los vínculos entre ambas materias. El acto, organizado por la Fundación Vocento y el Centro Vasco de Matemática Aplicada (BCAM), tendrá lugar hoy, a partir de las 19.30 horas, en el Salón El Carmen y cuenta con el apoyo de BBK.

