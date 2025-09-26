El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mo Chara, en el centro, aplaude la decisión del juez a la salida de la vista. Reuters

Desestiman la acusación de terrorismo contra un miembro del grupo irlandés Kneecap por ondear la bandera de Hezbolá

El juez esgrimió un error técnico, ya que los cargos fueron presentados fuera de plazo

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:07

Mo Chara, uno de los tres integrantes de la banda de rap norirlandesa Kneecap -que actuó en el reciente Bilbao BBK Live-, ha visto cómo ... un tribunal británico ha desestimado la acusación de terrorismo que pendía sobre él por un presunto delito de apoyo a una organización proscrita en Reino Unido. Los hechos se remontan, según la acusación, a un concierto celebrado en el O2 Forum, al norte de Londres en noviembre de 2024, cuando Mo Chara ondeó sobre el escenario una bandera de Hezbolá y coreó 'Arriba Hamás, Arrina Hezbolá'. El músico, de 27 años y nombre auténtico Liam Óg Ó hAnnaidh, fue acusado en mayo en virtud de la Ley Antiterrorista, que tipifica como delito exhibir un artículo de forma que genere sospechas razonables de que alguien es simpatizante de una organización prohibida.

