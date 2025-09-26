Desestiman la acusación de terrorismo contra un miembro del grupo irlandés Kneecap por ondear la bandera de Hezbolá

Mo Chara, uno de los tres integrantes de la banda de rap norirlandesa Kneecap -que actuó en el reciente Bilbao BBK Live-, ha visto cómo ... un tribunal británico ha desestimado la acusación de terrorismo que pendía sobre él por un presunto delito de apoyo a una organización proscrita en Reino Unido. Los hechos se remontan, según la acusación, a un concierto celebrado en el O2 Forum, al norte de Londres en noviembre de 2024, cuando Mo Chara ondeó sobre el escenario una bandera de Hezbolá y coreó 'Arriba Hamás, Arrina Hezbolá'. El músico, de 27 años y nombre auténtico Liam Óg Ó hAnnaidh, fue acusado en mayo en virtud de la Ley Antiterrorista, que tipifica como delito exhibir un artículo de forma que genere sospechas razonables de que alguien es simpatizante de una organización prohibida.

Tras la audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, el juez Paul Goldpsring esgrimió un error técnico, dictaminando que fue demandado fuera del plazo de seis meses para presentar una acusación de este tipo, que solo puede ser tramitada por el tribunal de magistrados. «La acusación es ilegal y nula, y este tribunal no tiene jurisdicción para juzgarla. Señor Ó hAnnaidh, es libre de irse», sentenció el juez, cuyas palabras provocaron la ovación del público presente en la sala. En abril, el grupo negó en sus redes este expreso apoyo a Hezbolá o Hamás: «Condenamos todos los ataques contra civiles. Siempre, nunca está bien. Lo sabemos mejor que nadie dada la historia de nuestra nación. También rechazamos cualquier sugerencia de que pretendamos incitar a la violencia contra cualquier diputado o individuo».

El manager de la banda, Daniel Lambert, expresó así su satisfacción en sus redes sociales: «Hemos ganado. Liam O es un hombre libre. Kneecap no hace frente a cargos ni condenas en ningún país en ningún momento. Los procesos políticos han fracasado. Kneecap está en el lado correcto de la historia. Reino Unido, no. Palestina libre».

Antes de la vista, la banda de Belfast también compartió con sus fans en la red X su optimista visión del asunto, que calificó de «carnaval de la distracción»: «Dijimos que les derrotaríamos en los tribunales y lo haremos. Palestina libre», pronosticó con acierto. Además acusaron a las autoridades británicas de «permitir asesinatos y hambre en Gaza, igual que hicieron durante siglos con Irlanda».

La defensa del músico ya había alegado errores en la acusación para reclamar el archivo de la causa; sus abogados sostenían que el Servicio Fiscal de la Corona (CPS) actuó con un día de retraso y sin autorización del abogado general del Estado, lo que abortaría el proceso en primera instancia. Durante el procedimiento, miles de simpatizantes de la causa palestina y defensores de los derechos y libertades civiles y las lenguas minoritarias ha estado apoyando a la banda y exigiendo la retirada de cargos.