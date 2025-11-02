El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jairo Zavala es un excelente guitarrista. Ania López

Depedro, un hombre bueno exultante en un Kafe Antzokia a tope

El cálido roquero madrileño regresó a Bilbao en el antepenúltimo concierto de la gira de su séptimo disco, 'Un lugar perfecto', y llenó el Antzoki de gente y de buena onda

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:57

Al cálido folk-roquero panamericano Depedro, alias de Jairo Zavala, le quedan dos conciertos de la gira de su séptimo disco en solitario, 'Un lugar ... perfecto' (2024), antes de pasar por Palma y Valencia y entrar en enero a grabar su octavo álbum. Depedro, un hombre bueno (su tercer disco, de 2013, se titulaba 'La increíble historia de un hombre bueno'), ya lo presentó hace un año en Bilbao, exactamente el sábado 26 de octubre de 2024 en la Santana 27, ante 444 almas (el aforo es de 1.500), y ahí dio un muy buen concierto (107 minutos para 20 piezas, ocho del álbum 'Un mundo perfecto', que contiene 10 cortes), pero lo de este sábado noche en el Kafe Antzokia con el aforo agotado en la anticipada (600 entradas), estuvo mejor.

