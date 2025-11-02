Depedro, un hombre bueno exultante en un Kafe Antzokia a tope

Al cálido folk-roquero panamericano Depedro, alias de Jairo Zavala, le quedan dos conciertos de la gira de su séptimo disco en solitario, 'Un lugar ... perfecto' (2024), antes de pasar por Palma y Valencia y entrar en enero a grabar su octavo álbum. Depedro, un hombre bueno (su tercer disco, de 2013, se titulaba 'La increíble historia de un hombre bueno'), ya lo presentó hace un año en Bilbao, exactamente el sábado 26 de octubre de 2024 en la Santana 27, ante 444 almas (el aforo es de 1.500), y ahí dio un muy buen concierto (107 minutos para 20 piezas, ocho del álbum 'Un mundo perfecto', que contiene 10 cortes), pero lo de este sábado noche en el Kafe Antzokia con el aforo agotado en la anticipada (600 entradas), estuvo mejor.

El de ayer duró 116 minutos para 21 temas (también ocho del álbum en cuestión) que cursaron un poco en U, con una parte central más tranquila, con canciones menos coreadas (ocho de las 21 de la lista no las coreó el público, de mayoría femenina), y a Depedro / Jairo, escoltado por la misma banda (el guitarrista bilbaíno Kike Fuentes, el baterista argentino Martin Bruhn, el bajista zamorano Héctor Rojo, y el portugués Raúl Marques a la trompeta, el vibráfono, los teclados, el acordeón…), se le vio exultante, comunicativo pero no pesado, heroico a la guitarra blusera, y estelar como centro de las miradas y al asomarse al borde del escenario.

Ampliar Depedro espoleando a la parroquia. Ania López

Dominó la escena, sí, y también mostró control total del cancionero, el tempo, la velocidad y la atmósfera. Con una estupenda acústica y cercanía inmediata a ese respetable entregado que coreaba desde las letras hasta los oooh-ooohhhs, los para-papás y los laralás, Depedro destiló una suerte de folk-rock psicodélico iberoamericano que no sonó a pastiche y que tuvo fundamento o cimientos incluso en los momentos más etéreos y lisérgicos: el inaugural 'Lo que va pasando' (sólo nosotros…), 'Déjalo ir', 'Antes de que anochezca' (trufado con un punteo de blues progresivo con él, muy alto, delante del escenario), el lentificado 'Diciembre' (generador de un ambiente místico y coral), o 'Tu mediodía' (con espacio para una trompeta jazz muy Miles Davis).

A Depedro le llamaban desde guapo hasta intelectual (pero sin ponerse pesado tampoco el público), la banda comenzó enchufada y sumándose a la fiesta ('Como el viento'), hubo contados momentos rudos (el rock tipo Los Bravos 'Coreografía', muy yeyé él, el funk 'Ojalá el amor nos salve', con recuerdo a los palestinos...) y mucho rock de influjo sudamericano (su padre es peruano, ¡como Roca Rey!), lo cual se notó no sólo cuando los cinco actuantes bajaron a tocar entre el público la cumbia 'El pescador', y el bis lo abrió cantando en euskera partes de 'La brisa', pues tiene una versión grabada con el navarro Gorka Urbizu (que estaba tocando esa noche en la Santana 27, si no hubiera estado en el Antzoki, aseguró Jairo).

Ampliar Tocando 'El pescador' sumergido entre la masa. Ania López

Y dejemos lo mejor para el último párrafo: 'Nubes de papel', con la masa coral y el vibráfono; 'Te sigo soñando', comenzada por el trompetista apareciendo sorpresivamente escalera arriba y reminiscente de Calexico desde la reverberación hasta la frontera citada en la letra (Jairo ha tocado como miembro fijo de este reputado grupo americano); 'Noche oscura' y su filo de rock muy Neil Young (otro rapto rudo resultó); el citado y lentificado 'Diciembre'; el rock cumbiero de 'La gloria' (con palmas y coros del gentío); su 'Llorona' en comunión con el público que la coreó la que más; y en el bis triple la también citada 'Tu mediodía' y el adiós con el afrobeat 'Mañanita'.

Ah, Jairo dijo antes de esta última que diez minutos después de acabar el concierto iría al puesto de merchandising «para fotos, abrazos, ¡y ya!». Y es que desde la escalera hubo una fan que le espetó muchas…, zalamerías, je, je...