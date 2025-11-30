Un David Bisbal muy navideño conquista el sold out en Miribilla

Bilbao se ha teñido de rojo esta noche. Primero con el 0–2 del Athletic frente al Levante y, casi sin tiempo para asumir la ... alegría rojiblanca, con las 6.500 personas que han abarrotado el Bilbao Arena para ver a David Bisbal en su sold out navideño con la gira 'Todo es posible en Navidad'. El ambiente ya venía encendido desde fuera: gorros de Papá Noel, jerseys festivos, familias enteras, y muchos fans de todas partes del mundo.

Cuando el reloj marcaba las 20:16, con el público ya un poco nervioso, las luces han caído de golpe y Bisbal aparece con esmoquin negro, escoltado por una orquesta de 15 músicos —violines, violonchelo, batería, guitarras, piano, saxofón— en un escenario doble cubierto por una alfombra roja. Ha arrancado con su tema homónimo 'Todo es posible en Navidad', entre coros eufóricos, vueltas y ese movimiento rígido y reconocible que hace. Cambia el «¡Cómo están los máquinas!» por ¡Cómo suena mi Bilbao!», y el Bilbao Arena retumba.

La fiesta ha seguido con 'No amanece' y 'Esclavo de sus besos', con las que buena parte del público abandona su asiento y se coloca en los pasillos. A nadie parece importarle, solo a los de seguridad que han tenido que estar constantemente avisando a la gente que volviera a su sitio. Los visuales, bastante simples —paisajes nevados, luces cálidas—, se compensan con la energía desbordada que baja del escenario.

Bisbal estaba cómodo. Hablaba, bromeaba, agradecía constantemente: «Con esta gira quiero volver atrás en el tiempo, hacer música como hace 40 años… agradezco a todos los asistentes». Conecta fácil, como si llevara meses ensayando esta conversación, pero sin sorpresas.

Fallos técnicos

Y entonces llega 'Dígale' y justo cuando la emoción sube, su micrófono muere. Silencio absoluto. El almeriense desaparece entre bambalinas, el público murmura, alguien grita un «¡no pasa nada!» que suena más a deseo que a realidad. Siete minutos eternos en los que parte de la grada canta para rellenar el vacío y otra parte aprovecha para hacer una parada técnica en el baño.

Micrófono apagado, luces que tardan, silencios tras canciones… la noche no tarda en acumular tropiezos que quiebran el ritmo del espectáculo. Cuando vuelve, Bisbal retoma con 'El ruido', donde la guitarra española manda. La temperatura sube con 'Quién me iba a decir', pero tras terminar todas las canciones la música sigue sin entrar bien y las luces tardan demasiado.

Aún así, una parte más navideña llega con una versión muy suya de 'Jingle Bells' —una pastelada que al público le sabe a gloria— y el descanso mientras su banda interpreta una delicada 'Eres tú' con guitarra y trompeta.

Tras el respiro, aunque han habido bastantes, Bisbal ha reaparecido con esmoquin blanco. 'Blanca Navidad' suena dulce, con un solo de armónica que arranca ovaciones. Luego ha entrado en el terreno nostálgico con 'Siempre te recordaré (Always on My Mind)', visuales en gris y ambiente de sobremesa emocional.

La magia ha reaparecido cuando se ha sentado en las escaleras para 'Mi princesa» y 'Silencio', antes de mover otra vez al público con 'Si tú la quieres', donde se desabrocha la camisa. Con 'Corazón latino' la grada explota, ya en modo verbena, 'Bulería' pone confeti en el aire y sudor en la pista. «Mi corazón es para Bilbao, vuestro amigo siempre, David Bisbal», anuncia en su primera (de tres) despedidas. Pero nadie se mueve. Todos esperan lo que falta.

Y llega. Primero, un solo de guitarra española que deja al público «anonadado»; luego, un cambio a esmoquin negro de terciopelo y un bis final de villancicos: 'Los peces en el río', la pegadiza 'Burrito sabanero', que desata la locura, y, por fin, 'Ave María', con la que deja que los 109 minutos de concierto se concentren en un potente y esperado final.