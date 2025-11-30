El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
E. V.

Un David Bisbal muy navideño conquista el sold out en Miribilla

El Bilbao Arena se llena por completo en una noche marcada por problemas de sonido, pero también por clásicos coreados como 'Bulería', 'Ave María' y el esperado 'Burrito sabanero'

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Bilbao se ha teñido de rojo esta noche. Primero con el 0–2 del Athletic frente al Levante y, casi sin tiempo para asumir la ... alegría rojiblanca, con las 6.500 personas que han abarrotado el Bilbao Arena para ver a David Bisbal en su sold out navideño con la gira 'Todo es posible en Navidad'. El ambiente ya venía encendido desde fuera: gorros de Papá Noel, jerseys festivos, familias enteras, y muchos fans de todas partes del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  4. 4

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  5. 5 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  6. 6

    La cotización de los salarios altos supera ya los 2.000 euros al mes
  7. 7

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida
  9. 9

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  10. 10

    Así busca a sus figuras el Athletic: el doble de ojeadores y 7.500 partidos al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un David Bisbal muy navideño conquista el sold out en Miribilla

Un David Bisbal muy navideño conquista el sold out en Miribilla