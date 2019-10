The Daltonics estrenando disco The Daltonics, con el encorbatado Ron soplando bien la armónica. / CARLOS Gª AZPIAZU El irónico quinteto bilbaíno estrenó su reválida, 'Es lo que hay', en una cita donde sus entregados parroquianos acabaron coreando y acuclillados ÓSCAR CUBILLO Viernes, 18 octubre 2019, 14:12

El quinteto bilbaíno de pub-rock cáustico The Daltonics estrenó el jueves en el Muelle de Ripa su segunda rodaja, titulada 'Es lo que hay', y se puede decir que comieron la tostada a los segundos del cartel, los tasmanos The Raccoons, dos abuelos, un nieto a la voz (¡en realidad yerno del vetusto bajista!) y un cuñao a la batería que tocaron 21 canciones de rockabilly rasca-rasca y artesano en 54 reiterativos minutos, hasta que dieron las diez de la noche, cuando debían acabar, y se dejaron en el tintero varias canciones apuntadas en el set list, ¡entre ellas dos versiones de nuestros adorados Crazy Cavan & The Ryhthm Rockers, 'Teddy boy rock N roll'y 'Teddy boy boogie'!

Sólo por esto, por no tocarlas, por relegarlas, por despreciarlas, les guardaremos ojeriza eterna. Que lo sepan.

Los antípodas The Raccoons (Los Mapaches) solo superaron a los locales The Daltonics (Los Daltónicos) por el sonido. Además, ambos sufrieron la oscuridad y las horribles luces rojas del escenario del Muelle, que siempre se asemeja a la cueva de una banda siniestra. Ahí, desde la gruta, The Daltonics tocaron 13 canciones en 50 minutos crecientes y también se dejaron tres títulos de la lista inicial fuera del tintero, uno de ellos capado in extremis, su versión del 'Estricnina' de los Sonics que les habría quedado mejor que la otra versión de su sesión: 'Ode to a black man' de Phil Lynott.

Esta 'Oda a un hombre negro' la incluyeron entre las cinco primeras del repertorio, las más renqueantes, las más hosteleras por esa insistencia en el sencillo blues ('Lo que más me gusta'), por esa osadía al husmear en el country campero a lo Siniestro Total actuales ('Tiempo para el rock') y por tocar su peor canción, que es otro blues de bar dedicado a los cuñaos, sus bestias negras ('Vienen tus cuñaos', «¡y saben más que tú!», reza su letra, y al decirlo el cantante señalaba al que suscribe; ¿sería casualidad?).

Dani Oñate, el carismático baterista daltónico, eligió una camisa muy rockabilly. / CARLOS Gª AZPIAZU

Pero desde la sexta canción hasta el final, a ojo dos tercios del show, todo ruló mucho mejor y se alcanzaron no pocas dianas, caso del fusilamiento del 'She does it right' de Dr. Feelgood (que ellos llaman 'Es lo que hay' y que les sirve para titular su segunda rodaja, aún disponible solo en vinilo), más pub-rock enfebrecido en plan Siniestro Total con Costas al micrófono ('El novio de mamá'), un 'Walking dead' mejorado por más cañero respecto a la grabación (la letra trata sobre los jubilados alemanes en Levante; «que nadie se sienta ofendido, ¿hay alguien de Deutschland?», preguntó al acabarla el encorbatado vocalista Ron) o su mejor canción, la cima de la cita, otro fusilamiento, su 'AP-8', que créannos cuando afirmamos que supera al original americano, 'Route 66' («el tema que muchos queréis oír», presumió Ron, el cantante que siempre va al mismo tono y que sopla muy bien la armónica pub-rock).

Y aunque más prosaicas y menos al grano, las otras piezas postreras también molaron, tuvieron su punto, se sobrepusieron a sus handicaps y hasta a veces las dos guitarras echaron chispas. Fueron 'Calcetines' (Ron lanzó varias prendas de estas al público y al mirar hacia atrás vimos que el pub estaba muy lleno), 'Vintage' (con los coros de la parroquia), el algo The Who 'A cagar a tu bar' (comenzado con el baterista Dani Oñate jaleando a la audiencia como si fuera Loza en Los Coronas, una peña que acabó coreando a modo como se ve en la foto que cierra este humilde texto) o la última, a modo de bis, con el local convertido en una fiesta y con Ron agachando a todos los presentes, 'Viudas de Epalza', porque The Daltonics en sus letras costumbristas a veces hablan de cosas de Bilbao (por ejemplo en sus grupos en el tema garajero inaugural 'Vinilos', o de los pijos de sus mejores barrios en la citada 'Calcetines').