El DalecandELA Fest del Puerto Viejo desvela su cartel de conciertos solidarios
El festival de Getxo se celebrará entre el 18 y el 21 de septiembre con Iván Ferreiro, Los Zigarros, Coti o León Benavente al frente
Ekaitz Vargas
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:21
La cuarta edición del DalecandELA Fest ya tiene cartel definitivo. La organización del festival solidario, que busca visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar ... fondos para su investigación, ha anunciado la distribución de artistas y bandas por jornadas. Del 18 al 21 de septiembre, el Puerto Viejo de Algorta se transformará en un gran escenario abierto al público y cargado de música, deporte, gastronomía y actividades para todas las edades.
El arranque tendrá lugar el jueves 18 con las actuaciones de Drugos, Los Toldos y Swingtronics. El viernes 19 será uno de los días más potentes, con Los Zigarros, León Benavente, Susan Santos, Garbayo, Sotomonte y Fizzz. El sábado 20 reunirá a nombres destacados del panorama nacional como Iván Ferreiro y Coti, acompañados de Gari, Akatz, Los Retros, The Half Nelsons y Moses and The Tablets. La clausura, el domingo 21, quedará en manos de Carlos Ares, Santi Guzmán, Hornies y The Rock&Kids Band.
Cartel oficial
El evento, de carácter gratuito, se complementará con actividades deportivas, propuestas infantiles, espacios gastronómicos y distintas acciones de sensibilización. Todo ello con un mismo objetivo: sumar fuerzas contra la ELA y dar voz a los afectados.
