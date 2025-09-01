El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

León Benavente será uno de los platos fuertes.

El DalecandELA Fest del Puerto Viejo desvela su cartel de conciertos solidarios

El festival de Getxo se celebrará entre el 18 y el 21 de septiembre con Iván Ferreiro, Los Zigarros, Coti o León Benavente al frente

Ekaitz Vargas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:21

La cuarta edición del DalecandELA Fest ya tiene cartel definitivo. La organización del festival solidario, que busca visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar ... fondos para su investigación, ha anunciado la distribución de artistas y bandas por jornadas. Del 18 al 21 de septiembre, el Puerto Viejo de Algorta se transformará en un gran escenario abierto al público y cargado de música, deporte, gastronomía y actividades para todas las edades.

