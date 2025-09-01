El DalecandELA Fest del Puerto Viejo desvela su cartel de conciertos solidarios

La cuarta edición del DalecandELA Fest ya tiene cartel definitivo. La organización del festival solidario, que busca visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar ... fondos para su investigación, ha anunciado la distribución de artistas y bandas por jornadas. Del 18 al 21 de septiembre, el Puerto Viejo de Algorta se transformará en un gran escenario abierto al público y cargado de música, deporte, gastronomía y actividades para todas las edades.

El arranque tendrá lugar el jueves 18 con las actuaciones de Drugos, Los Toldos y Swingtronics. El viernes 19 será uno de los días más potentes, con Los Zigarros, León Benavente, Susan Santos, Garbayo, Sotomonte y Fizzz. El sábado 20 reunirá a nombres destacados del panorama nacional como Iván Ferreiro y Coti, acompañados de Gari, Akatz, Los Retros, The Half Nelsons y Moses and The Tablets. La clausura, el domingo 21, quedará en manos de Carlos Ares, Santi Guzmán, Hornies y The Rock&Kids Band.

Cartel oficial

Ampliar Cartel oficial del festival con el calendario definitivo DalecandELA Fest

El evento, de carácter gratuito, se complementará con actividades deportivas, propuestas infantiles, espacios gastronómicos y distintas acciones de sensibilización. Todo ello con un mismo objetivo: sumar fuerzas contra la ELA y dar voz a los afectados.