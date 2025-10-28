El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El curioso motivo por el que adelanta su celebración un popular festival frecuentado por vascos

Esta conocida cita veraniega ha modificado su calendario para no solaparse con un extraordinario fenómeno

G. Cuesta

Martes, 28 de octubre 2025, 18:25

El Sonorama Ribera ha decidido adelantar una semana su celebración por un curioso motivo. Finalmente, el festival de Aranda de Duero tendrá lugar del próximo miércoles 5 al domingo 9 de agosto. Se trata de una de las citas musicales más multitudinarias del verano que seduce cada año a un número importante de melómanos vascos para disfrutar de los principales grupos del panorama nacional, entre las que se codean también algunas bandas euskaldunes.

El festival se celebra habitualmente dentro de la primera quincena de agosto. La duda para este 2026 era si llevarlo a cabo la primera semana del mes, del míercoles 5 al domingo 9 de agosto, o si hacerlo en la segunda: del 12 al 16 de agosto. Finalmente, la promotora se ha decantado por la primera. El motivo detrás de esta decisión es evitar que el comienzo de los conciertos coincida un eclipse solar total que tendrá lugar al atardecer del miércoles 12 de agosto.

Este eclipse de sol será el primero visible desde la Península en más de un siglo, un fenóneno astronómico que está llenando sus hoteles y se verá en numerosas ciudades de España, entre ellas Bilbao. Con esta decisión, el municipio pretende encadenar dos semanas con sus hoteles llenos y así evitar que se junten estos dos importantes atractivos turísticos.

En su última edición, el festival reunión nombres como Viva Suecia, La Raíz, Arde Bogotá o Amaia, entre otros.

