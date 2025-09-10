«La cumbia es un lenguaje universal»

Josu Olarte Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Con paradas previas en Berlín, Zúrich y Londres, la sala Santana 27 (19:30 h, 40 € más gastos) acoge hoy una cita que evidencia la creciente popularidad global que viene logrando desde el premilenio el infeccioso ritmo de la cumbia en sus diversas manifestaciones. El llamado 'Cumbia Explosion Tour', que celebra en Bilbao la segunda de sus cinco fechas estatales, propone un puente musical rítmico entre Argentina y Perú, a través de conciertos compartidos por los argentinos Damas Gratis, en calidad de estandartes de la cumbia villera, y los peruanos Los Mirlos, leyendas de esa suerte de psicodelia cumbiera amazónica a la que dieron forma en los albores de los setenta.

Impulsados por el cantante y compositor con genética vasca Pablo Lescano y su keytar Kalashnikov, Damas Gratis llevan dos décadas como baluartes de ese subgénero surgido en los 90 en las llamadas villas miseria de Buenos Aires. Su sonido enérgico y adhesivo está marcado por el sonido canónico colombiano, la cumbia sonidera y electrónica mexicana y el confeso influjo lisérgico de Los Mirlos. Todo ello al servicio de letras coreables que abordan la existencia en las barriadas deprimidas, las drogas, la violencia, el amor y las cuestiones de 'la raza'. Han sido objeto de polémica y censuras, pero también han representado a las comunidades villeras que los adoran tanto como las barras futboleras de Argentina y Colombia. El furor que en ese entorno despiertan se desmandó el pasado agosto cuando su concierto junto al estadio El Campín de Bogotá desembocó en una batalla campal con un muerto y decenas de heridos.

Liderados por los fundadores Jorge Rodríguez Grández (voces y coros) y el guitarrista Danny Johnston, bajo la dirección musical del teclista, guitarrista y primogénito del primero, Jorge Luís 'Coqui' Rodríguez, Los Mirlos llevan más de cinco décadas grabando y defendiendo una cumbia impulsada por guitarras reverberadas, sonidos selváticos y ritmos palpitantes. Una fórmula bailable y a menudo instrumental que ha perpetuado clásicos del género como 'La Danza de Los Mirlos', 'Sonido Amazónico', 'Lamento en la Selva' o 'Muchachita del Oriente' y los ha situado como banda favorita de melómanos y aficionados a los ritmos penetrantes. Ahí queda su inclusión en el último cartel del moderno, pijo y masivo festival del desierto del valle de Coachella (California), compartiendo cartel con artistas de la talla de Lady Gaga, Post Malone o Green Day.

En vísperas de iniciar la gira española con la que hoy recalan en Bilbao, capturamos en Berlín al septuagenario fundador de la banda peruana, Jorge Rodríguez Grández, quien valora su gira conjunta con sus admiradores Damas Gratis: «Llevamos hasta ahora ocho conciertos juntos y está siendo muy especial y hermoso ver la mezcla de público americano, europeo y latino que estamos reuniendo al mostrar nuestras maneras distintas, pero complementarias, de interpretar la cumbia. Es muy lindo ver la expectativa con la que reciben cada canción. Todos cantan, bailan y gozan por igual. Nos sentimos muy honrados por cómo un grupo tan reconocido y también con una gran trayectoria como Damas Gratis celebra poder girar con una banda que tanto les ha influido».

«Están muy felices de habernos conocido personalmente», añade la voz de Los Mirlos, quien no da relevancia a ser los encargados de abrir cada cita del 'Cumbia Explosion Tour' pese a su condición de mitos referenciales del género con cinco décadas de trayectoria. «No supone ningún problema. Lo hacemos por razones prácticas de montaje y ecualización. Cada uno representa a su territorio, su sensibilidad y su generación. Ellos a su cumbia más villera y urbana, y nosotros a la más psicodélica y amazónica, propia de Moyobamba, capital de la región de San Martín, el corazón de la selva, donde comenzamos de adolescentes y tuvimos éxito local antes de decidir trasladarnos a la costa».

La decisión de migrar a Lima fue toda una apuesta, apunta el líder de Los Mirlos. «Llegué a finales del 71 con casi nada; teníamos que alquilar equipo para tocar. Comenzamos como Los Saetas con dos de mis hermanos menores. Habíamos heredado el gusto por la música de mi papá, que tocaba la guitarra y el acordeón. Para el 70 ya éramos conocidos por nuestra región y por eso mi otro hermano mayor nos propuso ir a Lima. Allí conocimos a los guitarristas Danny (Johnston) y Gilberto (Reátegui), grabamos nuestro primer disco Sonido Selvático que salió en el 73».

Moldear su cumbia con denominación de origen junglera y amazónica fue crucial para trascender y superar en popularidad y éxito a grupos que se habían posicionado antes, como Los Destellos de Enrique Delgado, Los Diablos Rojos o Los Ecos. «Eran referentes a los que escuchábamos por la radio, pero hacían una cumbia costeña bailable, también guitarrera, pero más lenta y elegante. Nosotros trajimos otro estilo alternativo que causó sensación, con protagonismo para la guitarra aderezado con nuestros 'guapeaditos' guturales selváticos, que nos diferencian del sonido andino o el de la costa, las otras dos grandes regiones de Perú».

El sonido enfático, lisérgico y reverberante de la guitarra fue 'clave' para que Los Mirlos incrementaran su éxito año a año. «Del rock que llegó antes que la cumbia peruana cogimos el vibrato de fuzz y el wah-wah. Al público del rock le encantó el sonido de nuestras guitarras, que recordaban al trinar de los pájaros en la selva. Se empezó a hablar de cumbia psicodélica y nos gustó la etiqueta».

La proyección internacional despegó en Argentina, uno de los múltiples países latinos donde su productor Alberto Maraví había licenciado discos como 'El Poder Verde' (74), 'Los Charapas de Oro' (75) o 'El Milagro Verde' (76). «Empezamos a sonar en todas las radios de Latinoamérica. Pegó tanto ese sonido alternativo que grabamos un disco al año hasta el 82, sonando en todas las radios latinas. Y esa demanda continúa, gracias a todas las redes sociales en las que también estamos», resume Grández.

De cómo surgió esa fiebre mirlómana que se ha mantenido durante cinco décadas da cuenta el recomendable documental de Álvaro Luque 'La Danza de Los Mirlos', estrenado en cerca de 40 festivales internacionales, las continuas reediciones de sus discos, su inclusión hace ya casi dos décadas en selectas antologías de cumbia peruana psicodélica, también conocida como chicha (de los volúmenes 'Roots of Chicha' del sello Barbès a los recopilatorios de Munster/Vampisoul, 'Cumbia Beat' o 'Cumbia, Cumbia, Cumbia!'), sus abundantes colaboraciones con jóvenes solistas y formaciones cumbieras (de grupos limeños como Bareto, Hit La Rosa, Cumbia Star, a modernos productores y artistas latinos como Kayfex o A.Cha, pasando por los mexicanos Sonido Gallo Negro, la cantante Renata Flores o el ex Caifanes Alejandro Marcovich) y, muy especialmente, su inclusión en todo tipo de festivales, incluyendo su sonada aparición en el último Coachella. De todo ello habla con indisimulada satisfacción el líder de los también llamados Charapas de Oro.

«Los de Coachella ya quisieron tenernos antes, pero no fue posible. Cuando mi hijo, Javier, que ejerce de mánager, fue a sus oficinas para concretar, resulta que tenían nuestros discos esperando que los firmáramos. Cuando nos anunciaron, el impacto fue increíble. Perú reventó y no pudimos descansar; el impacto ha sido increíble. Coachella es lo máximo, pero también hemos estado en festivales sin un solo latino, en Suecia o Eslovenia. Todo ello, además de las colaboraciones a las que siempre estamos abiertos, demuestra que la cumbia no tiene edad y es un lenguaje universal. El futuro de Los Mirlos está asegurado, no solo por mi hijo Jorge, con quien ya hemos celebrado décadas de trabajo juntos, sino por todos los que trabajan detrás y hasta mis nietos, que vienen a nuestros ensayos y quieren ser músicos», apunta Jorge Rodríguez, aludiendo al presente de unos Mirlos que parecen haber aprovechado la coyuntura para trascender su género y proyectarse al pop. Para su próximo disco de estudio hasta anuncian probables colaboraciones con Hermanos Gutiérrez o los escoceses Franz Ferdinand. Algo que no debe extrañar tanto. Después de todo, hasta el ex Green on Red Chuck Prophet se ha obsesionado ahora con la cumbia y grabado su último disco Wake the Dead con el grupo mexicano del género ¿Qiensave?.

«Vamos cerrando esas colaboraciones. No nos ponemos límites. Todo se adapta a nuestro sonido amazónico, que nunca hemos querido cambiar, pero a que nos han propuesto incluir acordeón o metales. Nuestro futuro cercano pasa por acabar el libro biográfico de Los Mirlos que estoy escribiendo, la edición física del álbum El Milagro Verde que se puede escuchar en Spotify y la nueva producción que sacaremos en marzo con artistas de gran nivel. Seguimos avanzando».

