La cultura vasca, invitada de honor en el Año Nuevo de Edimburgo

El festival escocés Hogmanay – First Footin dedicará uno de sus escenarios a una cultura invitada. Euskadi será la protagonista con las actuaciones de Mikel Urdangarin, Maren y Olaia Intziarte

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:53

Las celebraciones de Año Nuevo en Edimburgo, conocidas mundialmente por su despliegue musical dentro del festival Hogmanay – First Footin, contarán este año con una presencia ... muy especial: la cultura vasca. Por primera vez en su historia, el certamen escocés dedicará uno de sus escenarios a una cultura invitada, y Euskadi será la elegida para abrir esta nueva etapa.

