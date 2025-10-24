La cultura vasca, invitada de honor en el Año Nuevo de Edimburgo

Las celebraciones de Año Nuevo en Edimburgo, conocidas mundialmente por su despliegue musical dentro del festival Hogmanay – First Footin, contarán este año con una presencia ... muy especial: la cultura vasca. Por primera vez en su historia, el certamen escocés dedicará uno de sus escenarios a una cultura invitada, y Euskadi será la elegida para abrir esta nueva etapa.

Los embajadores culturales vascos serán Mikel Urdangarin, Maren y Olaia Intziarte, tres artistas que representan distintas generaciones y estilos de la escena musical actual. Además de sus actuaciones, compartirán escenario con músicos escoceses como Valtos, una de las bandas más innovadoras del país, que fusiona el folk tradicional con la electrónica y los sonidos urbanos. El grupo participará también en un concierto previo al festival Ura Bere Bidean 2025, reforzando así el intercambio artístico entre ambos territorios.

El proyecto, concebido con vocación de continuidad, busca estrechar los lazos culturales entre Euskadi y Escocia a través de la música. La colaboración entre el festival escocés y la iniciativa vasca es fruto del trabajo conjunto de Unique Events y la Fundación Fair Saturday, con el apoyo del Gobierno Escocés, la ciudad de Edimburgo y la propia fundación desde el ámbito vasco. A través de Ura Bere Bidean, la Fundación Fair Saturday impulsa la proyección internacional de los artistas vascos y promueve el entendimiento entre pueblos mediante el arte y la diversidad cultural.