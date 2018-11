Un cuervo convertido en urraca Los integrantes de The Magpie Salute. Rich Robinson, ex The Black Crowes, agota las entradas para el concierto de Bilbao con su nuevo grupo, The Magpie Salute, y le extraemos unas palabras con sacacorchos ÓSCAR CUBILLO Domingo, 11 noviembre 2018, 12:41

Al igual que otros grupos lastrados por las relaciones convulsas entre hermanos, por ejemplo los Kinks y Oasis, el último gran grupo de rock sureño, The Black Crowes (Atlanta, Georgia, 1989), vendedor de más de 35 millones de discos, ha sufrido las tensiones entre sus líderes, el carismático y conflictivo cantante Chris Robinson (51 años) y el guitarrista Rich Robinson (49 años). Los Cuervos Negros se disolvieron por última vez hace tres años. Al preguntar a Rich, que ha agotado el aforo para su concierto dominical en el Kafe Antzokia al frente de su nuevo proyecto The Magpie Salute, cuándo ha visto por última vez a Chris, responde: «No me acuerdo. No he hablado con él en cinco años». O sea que cuando actuaron en el Azkena Rock Festival de 2013 igual ni se dirigían la palabra. Se supone que han roto por disputas de dinero.

Rich nos revela que vive «al norte del Estado de Nueva York. En el campo con mi familia. Y sí, tengo hijos». Al interesarnos por si él y Chris iban a la iglesia y si cree en Dios, se escabulle: «He recibido la influencia del gospel por haber crecido en el sur y por haber estado expuesto a la música gospel. Y sobre lo de creer en Dios, mantengo mis propias creencias personales que me reservo para mí mismo».

Chris es un estupendo y sentimental cantante, como demuestra en solitario con su nuevo grupo: Brotherhood. Sin embargo, Rich tiene una voz átona y bastante serena, por no decir aburrida. «No sé por qué él y yo cantamos de modo tan distinto. Ahora mismo me siento feliz por estar en The Magpie Salute». Aunque Rich es el líder de su nueva banda, afortunadamente de cantar se ocupa John Hogg, ex Moke y ex Hookah Brown, combo que formó con el propio Rich. «Creo que John es un cantante natural brillante y que canta lo que siente. Se abre un camino directo desde su corazón. El feeling que pone es lo que siempre me ha encantado de John».

John Hogg es inglés, pero en Estados Unidos las audiencias no se fijan en su acento. «A la gente en realidad no le importa. De una forma u otra, creo que están felices de escucharlo cantar». Y sobre si el estilo de vida americano difiere mucho del europeo, el líder no se moja: «Soy estadounidense, así que solo puedo hablar de cómo se vive en América. No vivo en Europa, aunque la amo. Amo España. Me encanta viajar y ver el mundo, pero no dispongo de un marco de referencia de alguien que realmente resida en Europa».

Conexión natural

En The Magpie Salute (El Saludo de la Urraca) tocan tres ex miembros de los Black Crowes: Rich Robinson, Marc Ford y Sven Pipien. El más carismático es el guitarrista Marc Ford, al que elogia Robinson: «Marc y yo mantenemos una conexión natural que ninguno de nosotros puede explicar. Pero se trata de disfrutar. Venimos de donde venimos y aportamos lo nuestro a esta música que tocamos. Nunca me he preguntado por qué nos sale así, y en realidad tampoco me importa. Simplemente estoy muy contento de que Marc esté aquí y muy feliz por poder tocar con él».

Rich calcula que «estoy fuera de casa, de gira, unos 100 días al año». Sobre el concierto de hoy en Bilbao se ufana tímidamente: «Lo que sea que yo sienta en ese momento, sonará bien. O si alguien en la banda desea tocar algo, también sonará bien». En su repertorio manejan versiones de los Black Crowes y de otros mitos como Bob Dylan, Little Feat, The Flying Burrito Brothers, Rod Stewart, Rolling Stones o la Velvet Underground. «Hay un montón de razones por las que tocamos lo que tocamos cada noche», zanja el jefe.

The Magpie Salute nos visitan con su primer álbum de estudio, 'High Water I'. «Sí, la gente puede comprarlo por Internet y en el show. Para mí, la música es algo muy personal y quien lo escuche creará su propia relación con estas canciones. O sea que no importa lo que yo piense. Espero que a la gente le guste el disco, que obtenga algo de él, y que en verdad pueda identificarse con él». Y la última pregunta es inevitable, si es posible otra reunión de los Black Crowes: «Estoy feliz tocando en The Magpie Salute», dice Rich.